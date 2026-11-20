En un contexto económico nacional atravesado por dificultades, incertidumbre y desafíos para el entramado productivo, las inversiones que se concretan en el interior del país adquieren una dimensión que trasciende el proyecto empresarial o institucional que les da origen. No se trata solamente de ampliar instalaciones o mejorar la infraestructura, sino también de generar trabajo, movilizar la economía local y demostrar que existen organizaciones dispuestas a seguir apostando por el desarrollo de sus comunidades.

En ese escenario, la Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera de Sunchales inauguró en la tarde del miércoles 18 de noviembre su nuevo edificio central, una obra que marca un nuevo capítulo en la historia de una institución estrechamente vinculada con la actividad agropecuaria y el crecimiento de la ciudad.

Ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 34 y Carlos Gabasio, el moderno edificio presenta una arquitectura contemporánea, con líneas rectas, hormigón visto, amplios paños vidriados y estructuras metálicas. Su diseño, de importante desarrollo horizontal, proyecta una imagen institucional que combina solidez, transparencia y funcionalidad.

Pero detrás de su nueva imagen hay un aspecto que merece especial atención: la decisión de concretar una inversión de esta magnitud en Sunchales, utilizando íntegramente mano de obra de la ciudad y la zona.

Esto significa que los recursos destinados a la construcción también se transformaron en oportunidades para trabajadores, profesionales y proveedores de la región, generando un movimiento económico que repercute más allá de los límites de la propia institución.

Una inversión que representa confianza en el futuro

Durante el acto inaugural, el presidente de la Cooperativa, Víctor Sola, destacó que el nuevo edificio es el resultado de un esfuerzo colectivo y de una decisión institucional que comenzó a proyectarse hace más de una década.

En su discurso recordó que durante esos años la entidad debió atravesar diferentes escenarios económicos y sociales, entre ellos una pandemia, cambios de gobierno, inflación y profundos vaivenes económicos en Argentina. Sin embargo, sostuvo que esas circunstancias no modificaron el horizonte de crecimiento que se habían propuesto.

«Este nuevo edificio representa mucho más que una inversión o una nueva infraestructura. Es el reflejo del esfuerzo compartido, del compromiso de muchas personas y de la convicción de que trabajando juntos podemos seguir construyendo un futuro de crecimiento y oportunidades para nuestra cooperativa y toda la región», expresó.

La obra también permitirá concentrar en un mismo predio distintas actividades y servicios destinados a los productores, facilitando la atención y agilizando las gestiones administrativas.

Sola puso especial énfasis en la importancia de mantener el vínculo con los asociados y acompañar la evolución del sector agropecuario, a través de una estructura de servicios que incluye acopio de cereales, remates ganaderos presenciales y virtuales, producción de alimentos balanceados, agroinsumos, veterinaria y centro de canje, entre otras prestaciones.

La institución cuenta actualmente con más de 40 empleados directos y, de acuerdo con lo expresado por su presidente, su actividad alcanza a más de 150 familias a través del trabajo que genera.

Se trata de un dato que permite dimensionar el impacto de la Cooperativa en la economía regional y su participación dentro de una cadena productiva que involucra a productores, trabajadores, transportistas, proveedores y distintas actividades comerciales.

Pinotti: «Es poner plata en trabajo y darle vida a nuestra querida ciudad»

El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, participó de la ceremonia y valoró la inauguración como una señal positiva para la ciudad y toda la región.

Desde una perspectiva personal, recordó el vínculo de su familia con la institución, señalando que su padre trabajó durante 40 años en la Cooperativa y que allí encontró oportunidades para progresar.

En ese sentido, destacó la historia de esfuerzo de quienes construyeron la entidad desde sus comienzos y puso en valor el papel de la producción primaria y del cooperativismo.

El mandatario también hizo referencia a la importancia de que las organizaciones puedan afrontar situaciones económicas complejas con recursos propios, sosteniendo su actividad y dando respuestas a los productores.

«Esto es un ánimo, un aliciente, y es poner plata en trabajo, poner plata en darle vida a nuestra querida ciudad, es valorar nuestra ciudad y nuestra zona, lo que somos, nuestra identidad», manifestó.

Pinotti consideró que este tipo de iniciativas representan ejemplos cercanos de inversión y compromiso con la comunidad, al tiempo que reconoció la trayectoria de una institución que, según señaló, ha generado actividad económica y empleo manteniendo un perfil bajo.

Marcela Ambroggio: «El futuro de nuestra cooperativa se construye todos los días»

La gerente de la Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera de Sunchales, Marcela Ambroggio, también tuvo un papel destacado durante el acto inaugural. En su intervención, puso el acento en el significado institucional de la nueva sede, el trabajo colectivo que permitió concretar la obra y el compromiso de continuar acompañando al sector agropecuario.

Ambroggio definió la inauguración como mucho más que la apertura de un edificio: «Estamos celebrando la concreción de un proyecto, el resultado de una decisión institucional y, fundamentalmente, la expresión de una cooperativa que sigue creciendo, evolucionando y apostando al futuro».

En ese sentido, destacó que detrás de cada obra existen decisiones, esfuerzos y personas, y agradeció especialmente a quienes participaron de su desarrollo y ejecución, entre ellos profesionales, proveedores, colaboradores y trabajadores. También reconoció el acompañamiento del Consejo de Administración y el compromiso cotidiano del equipo de trabajo de la entidad.

La gerente remarcó que las cooperativas tienen una identidad particular, construida sobre el esfuerzo colectivo, la confianza y una visión que trasciende a las personas y las generaciones. Bajo esa concepción, señaló que la nueva sede no debe ser solamente un espacio de trabajo, sino también un lugar de encuentro, gestión, diálogo y generación de oportunidades.

Asimismo, planteó los desafíos que enfrenta la institución en un contexto que demanda mayor profesionalismo, innovación y capacidad de transformación, ratificando el compromiso de continuar trabajando junto a los asociados, acompañando al sector agropecuario y fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

En el cierre de su mensaje, Ambroggio dejó una definición que sintetizó el sentido de la inauguración y la proyección de la entidad: «Las instituciones no se definen solamente por los edificios que se construyen, sino por los valores que se sostienen, las personas que las integran y el futuro que son capaces de proyectar».

Una historia construida durante 87 años

La inauguración del nuevo edificio también invita a repasar el recorrido de una institución que nació en 1939, cuando comenzó a funcionar como Cooperativa Ganadera, con el objetivo de comercializar la hacienda remitida por sus asociados.

A lo largo de su historia fue ampliando sus actividades y servicios. En 1964 inauguró su edificio administrativo en calle 25 de Mayo 359; en 1974 amplió sus estatutos y modificó su denominación; y en 1987 incorporó la planta de silos ubicada en terrenos del Ferrocarril Mitre, consolidando el acopio de cereales y los remates feria como actividades centrales.

Posteriormente llegaron nuevas inversiones que acompañaron su crecimiento: en 2004 se inauguró la planta de acondicionamiento y acopio de cereales, en 2017 la planta de alimentos balanceados y en 2021 el salón de ventas de agroinsumos.

El nuevo edificio central se incorpora a ese proceso de evolución institucional, que tuvo como denominador común la ampliación de servicios y el acompañamiento al productor agropecuario.

Una señal para Sunchales y la región

La nueva sede de la Cooperativa Agrícola Ganadera representa una inversión institucional, pero también constituye un acontecimiento con impacto en el entramado económico local.

En tiempos donde muchas actividades productivas deben revisar sus estructuras, administrar costos y postergar proyectos ante las dificultades económicas, la concreción de una obra de estas características adquiere un significado particular.

La inauguración del nuevo edificio central deja, en ese sentido, una imagen que merece ser destacada: una institución nacida del esfuerzo de productores locales que, 87 años después, continúa ampliando su estructura y eligiendo crecer en Sunchales.

El tradicional corte de cintas, el descubrimiento de una placa alusiva y el recorrido de los invitados por las nuevas instalaciones marcaron el cierre de una ceremonia que tuvo como protagonistas a los asociados, trabajadores, dirigentes, autoridades y proveedores.