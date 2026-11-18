La Policía de Investigaciones (PDI) realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Sunchales durante la noche del martes 17 de noviembre, en el marco de investigaciones por lesiones leves dolosas, abuso de arma de fuego y tenencia simple de material estupefaciente. Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas y se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de las Divisiones Operativa y Microtráfico del Distrito Sunchales de la PDI, con intervención del fiscal Juan Manuel Puig.

Las investigaciones se iniciaron a partir de dos hechos registrados el 31 de octubre y el 13 de noviembre. En ambos episodios hubo personas damnificadas por situaciones vinculadas con el uso de armas de fuego: en uno de ellos, una persona sufrió una herida de arma de fuego, mientras que en el restante se efectuaron dos disparos que no provocaron lesionados.

A partir de distintas tareas investigativas, que incluyeron entrevistas, relevamiento y análisis de cámaras de videovigilancia y trabajos de campo, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Los allanamientos se concretaron de manera simultánea en cuatro viviendas de la ciudad y contaron con la colaboración de efectivos policiales de Rafaela, San Cristóbal y Ceres, además de grupos tácticos pertenecientes a distintas unidades regionales.

Tres personas detenidas

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres de 31 y 27 años, identificados como D. E. C. y O. G. C., y una mujer de 31 años, identificada como R. J. C. Los tres contaban con órdenes de detención dispuestas en el marco de las investigaciones.

Durante uno de los operativos, uno de los hombres intentó eludir el accionar policial, aunque fue interceptado por los efectivos en inmediaciones del lugar y finalmente detenido.

En cuanto a los elementos secuestrados, los investigadores incautaron dos revólveres: uno sin marca visible, que tenía cinco cartuchos intactos, y otro calibre .32 largo, marca Orbea y Cía., con tres cartuchos intactos.

También secuestraron cuatro teléfonos celulares, una gorra negra marca Adidas, un cartucho intacto y la suma de 210.000 pesos en efectivo.

Secuestro de cocaína y marihuana

Por otra parte, en uno de los domicilios allanados, el personal policial encontró y secuestró 28,5 gramos de cocaína y 1,2 gramos de marihuana.

A partir de este hallazgo, se inició una investigación adicional por tenencia simple de material estupefaciente respecto de uno de los detenidos.

Una vez finalizadas las actuaciones correspondientes, las tres personas fueron trasladadas a la Alcaidía de Rafaela, donde quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

Los procedimientos forman parte del avance de las investigaciones judiciales por los episodios con armas de fuego registrados en Sunchales durante las últimas semanas.