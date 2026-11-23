La búsqueda de Cristian Gabriel Romero, de 27 años, mantiene en vilo a su familia, que desde el pasado 16 de noviembre intenta establecer dónde se encuentra. El joven había salido de Sunchales durante la madrugada con destino a Paraná, Entre Ríos, pero nunca llegó al lugar donde lo esperaba su madre.

De acuerdo con el relato de sus familaires, Cristian salió de la terminal de ómnibus de Sunchales alrededor de las 4:30 de la madrugada, acompañado por su padre, José Luis Romero, quien le compró el pasaje y le cargó la tarjeta SUBE para realizar el viaje en un colectivo de la empresa C.O.P.T.A.L.

Sin embargo, el recorrido no se completó como estaba previsto. Según la información que recibió la familia de parte de la fiscalía de La Paz, Cristian llegó a la terminal de ómnibus de Santa Fe y fue registrado por las cámaras de seguridad al descender del colectivo. Desde ese momento, se perdió todo rastro de él.

«Yo lo esperé todo el tiempo en Paraná y nunca llegó», contó su madre durante una entrevista, en la que pidió colaboración para difundir la búsqueda y obtener cualquier información que permita encontrarlo.

Una búsqueda que se extiende

La familia explicó que Cristian atravesaba una situación de consumo problemático desde los 16 años y que, antes de viajar, había manifestado su intención de ingresar nuevamente a un centro de rehabilitación en Paraná.

En ese establecimiento, denominado Casa Lázaro, ya había realizado tratamientos anteriormente, con resultados positivos. Su intención era retomar ese proceso de recuperación y recibir la asistencia que necesitaba.

Su madre explicó que el joven no tenía teléfono celular ni llevaba dinero en efectivo al momento de partir. No obstante, señaló que siempre había logrado llegar a destino en anteriores viajes, por lo que la situación actual genera una profunda preocupación.

La familia no descarta distintas posibilidades sobre lo que pudo haber ocurrido después de su llegada a Santa Fe. Por ese motivo, solicita que cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre sus movimientos se comunique con las autoridades.

También se mencionó que Cristian sufrió un accidente automovilístico en 2023 que le provocó un hematoma cerebral, una situación que, según explicó su madre, requiere cuidados y seguimiento médico.

Sus características particulares

Para facilitar su identificación, la familia indicó que Cristian presenta varias cicatrices visibles en el cuerpo, especialmente en los antebrazos, producto de la extracción de antiguos tatuajes.

También tiene una cicatriz en el cuello, aproximadamente a la altura de la oreja, y otras marcas visibles en uno de sus brazos, cerca del codo y el hombro.

Al momento de su desaparición vestía una remera, aunque la familia no pudo precisar el color.

Cristian vivía en Sunchales junto a su padre y trabajaba ocasionalmente con él en una empresa constructora. Si bien nació y se crió en Bovril, Entre Ríos, mantenía su vínculo familiar en nuestra ciudad.

Cómo aportar información

Cristian Gabriel Romero tiene 27 años y fue visto por última vez el 16 de noviembre de 2026, luego de descender de un colectivo en la terminal de ómnibus de Santa Fe.

La búsqueda cuenta con la intervención de las autoridades y la difusión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.