La natación de Sunchales volvió a tener un motivo para celebrar. Esmeralda Fler, representante del Club Atlético Unión, se consagró campeona argentina en la prueba de los 50 metros mariposa, durante la disputa del Campeonato Nacional de Cadetes 1 y 2.

La competencia, destinada a nadadores de 14 y 15 años, se desarrolla del 19 al 21 de noviembre en el Complejo Acuático Olímpico del Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reúne a los principales exponentes de la natación juvenil del país.

En la mañana de este viernes, Fler tuvo una destacada actuación en la final de los 50 metros mariposa, categoría 15 años, donde registró un tiempo de 29 segundos y 74 centésimas, la misma marca que había establecido como tiempo de siembra.

La representante albiverde se quedó con el primer puesto y aventajó por 25 centésimas a Violeta Bustamante, del club MLZ, mientras que Julia Leguizamón, de NADOS, completó el podio a 32 centésimas de la ganadora.

La nadadora es entrenada por Hernán Bergesio, quien acompaña su desarrollo deportivo en el club sunchalense.

De esta manera, Esmeralda Fler alcanzó un nuevo logro para su carrera deportiva y sumó un título nacional para la natación de Unión, llevando el nombre de Sunchales a lo más alto del podio argentino.