Sunchales tendrá representación en uno de los escenarios más importantes de la cultura popular argentina. La bailarina María Victoria Tévez fue seleccionada para integrar la Delegación Oficial de Santa Fe que participará de la 67ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, prevista del 23 al 31 de enero de 2027.

La confirmación fue realizada este jueves 19 de noviembre por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, luego de un proceso de selección que convocó a 483 bailarinas y bailarines de diferentes localidades santafesinas. Entre los 40 artistas elegidos se encuentra Tévez, quien tendrá la oportunidad de representar a Sunchales en la tradicional Plaza Próspero Molina.

La bailarina María Victoria Tévez fue seleccionada para integrar la Delegación Oficial de Santa Fe .

Su incorporación al elenco provincial constituye un importante reconocimiento a su trabajo y dedicación a la danza, además de una valiosa oportunidad para llevar el nombre de nuestra ciudad a uno de los acontecimientos folklóricos de mayor trascendencia nacional.

Una selección con representación de toda la provincia

La conformación de la delegación fue el resultado de una convocatoria abierta impulsada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe, que incluyó cinco instancias presenciales de selección desarrolladas durante los últimos días de octubre en Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe, Sunchales y Avellaneda.

A partir de las audiciones y de la evaluación de las propuestas artísticas, el comité seleccionó a 40 bailarinas y bailarines provenientes de distintas localidades, con el objetivo de conformar un elenco que refleje la diversidad cultural y territorial de la provincia.

La propuesta artística que presentará Santa Fe en Cosquín llevará como eje un homenaje a las mujeres santafesinas y su protagonismo en la construcción de la identidad cultural, a través de la música, la danza y la poesía.

La cita será el 29 de enero

Los ensayos de la delegación comenzarán el próximo sábado 28 de noviembre, mientras que la presentación oficial tendrá lugar el viernes 29 de enero de 2027, durante la séptima luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La puesta contará con un cuerpo de baile de 40 integrantes y estará acompañada por un ensamble musical integrado por destacadas artistas de la provincia.

Para Sunchales, la participación de María Victoria Tévez representa una noticia significativa: una artista local será protagonista de una propuesta cultural que llevará las expresiones y la identidad santafesina al escenario mayor del folklore argentino.