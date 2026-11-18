Cuenta regresiva para la 19° edición del Sunchales Rock. El clásico festival que reúne a las bandas con más trayectoria de la ciudad junto con nuevos proyectos artísticos se llevará a cabo este domingo 22 a partir de las 18 hs. en la Sociedad Italiana. La entrada no tiene costo y no se necesita reservar ticket ni lugar.

Para este año, el festival presenta una propuesta renovada, con dos escenarios que permitirán disfrutar de las distintas bandas a lo largo de la jornada y un patio gastronómico con diversas opciones para acompañar la música. Además, la edición 2026 marcará el regreso del rock a la Sociedad Italiana, un espacio emblemático que a lo largo de los años supo albergar numerosos recitales y presentaciones de bandas locales.

El evento, gestionado por las propias bandas, se celebra de manera ininterrumpida desde 2007 y el próximo año alcanzará un nuevo hito con sus 20 ediciones. Para no perderte de nada, podés seguir todas las novedades a través de Instagram en @sunchales_rock.