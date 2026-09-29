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Ya están a la venta las entradas para Rosario Car Show

El Salón del Automóvil de Rosario reunirá más de 30 marcas, test drives, un simulador de Fórmula 1, autos de colección y propuestas para toda la familia en Portal Rosario Shopping. Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse online.
EspectáculosHace 8 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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Para los fanáticos de los autos, las nuevas tecnologías y los próximos lanzamientos, llega Rosario Car Show 2026, el Salón del Automóvil de Rosario. Se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre, de 13:00 a 22:00, en Portal Rosario Shopping, y las entradas anticipadas ya están a la venta en www.rosariocarshow.com.

Durante las tres jornadas, el público podrá conocer vehículos eléctricos, híbridos y a combustión de más de 30 marcas. La exposición ocupará más de 2.500 metros cuadrados, con decenas de modelos nafteros, diésel, híbridos y eléctricos, además de novedades que llegarán al mercado hacia finales de 2026 y principios de 2027.

Entre los imperdibles del Salón del Automóvil de Rosario se encuentran los test drives, un simulador profesional de Fórmula 1 de Forthing que usó Colapinto cuando estuvo en Argentina y una selección de autos de colección, deportivos y de lujo, que completarán una experiencia pensada para los amantes del mundo motor.

Entre las más de 30 marcas participantes se encuentran Jeep, BYD, Nissan, Peugeot, Citroën, Hyundai, Chery, Jetour, DFSK, JAC, Kaiyi, Haval, Fiat, Leapmotor, Ford, MG, Toyota, BAIC, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Forthing y Maxus, entre otras.

La programación incluirá también Kids Playground, un sector especialmente preparado para que los más chicos puedan acercarse al mundo del automóvil a través de actividades recreativas. El recorrido se completará con The Motor Café, un espacio de encuentro y descanso con una selección de cafés y pastelería de autor a cargo de D'O Objetos de Sabor y Lavazza.

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Servicios para disfrutar la jornada

Rosario Car Show se realizará dentro de Portal Rosario Shopping, lo que permitirá complementar la visita con los diferentes servicios que ofrece el centro comercial.

Su patio de comidas cuenta con 1.200 metros cuadrados y distintas alternativas para hacer una pausa durante el recorrido, con propuestas de gastronomía, cafetería, heladería y pastelería. McDonald's, Burger King, Mostaza, Mecca, John's Burgers, Distrito Milas, Cittá, Betos y Sablé París son algunos de los locales disponibles, además de Starbucks y Havanna.

El shopping dispone, además, de más de 3.000 cocheras cubiertas y gratuitas, sanitarios distribuidos en distintos niveles del edificio y seguridad privada.

Entradas anticipadas a la venta

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y ya pueden adquirirse a través de www.rosariocarshow.com.

Los menores de 12 años ingresan sin cargo, siempre que estén acompañados por un adulto.

Un evento a beneficio de Fundación Alas para Soñar

Rosario Car Show 2026 será a beneficio de Fundación Alas para Soñar, una organización que desarrolla acciones solidarias destinadas a acompañar a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y promueve iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida y generar nuevas oportunidades.

De esta manera, Rosario Car Show, el Salón del Automóvil de Rosario, reunirá durante tres jornadas innovación, tecnología, novedades de la industria y pasión por el mundo motor, sumando además un propósito solidario.

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