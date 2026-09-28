Ruta 34: Sunchales reclama a Vialidad Nacional precisiones sobre la finalización de la obra pendiente

La Municipalidad de Sunchales, el Concejo Municipal y la Agencia para el Desarrollo Económico de Sunchales (ADESu), con el acompañamiento de instituciones locales y regionales, elevaron un pedido formal a la Dirección Nacional de Vialidad para conocer cómo y cuándo se prevé finalizar la obra inconclusa de la Ruta Nacional Nº 34 en el tramo correspondiente a Sunchales.

El planteo fue dirigido a la Gerencia Ejecutiva de Control de Concesiones de Vialidad Nacional y surge luego de una reunión mantenida el jueves 10 de septiembre con representantes de Autovía al Norte, la nueva concesionaria vinculada al corredor.

De acuerdo con lo informado durante ese encuentro, la empresa tiene previsto realizar la toma de posesión el próximo 7 de octubre a las 0 horas, momento a partir del cual asumirá responsabilidades relacionadas con el servicio al usuario y el mantenimiento de la ruta.

Sin embargo, según señalaron las autoridades e instituciones de Sunchales, durante la reunión se indicó que la finalización del tramo vinculado a la ciudad no estaría incorporada como obra dentro del contrato de la nueva concesión.

El planteo alcanza particularmente al sector comprendido desde la Ruta Provincial Nº 13 hacia Sunchales, la travesía urbana, los accesos y otros sectores que permanecen pendientes de finalización. En esos puntos, la nueva concesionaria asumiría tareas de mantenimiento, pero no necesariamente la ejecución de las obras necesarias para completar la infraestructura proyectada.

Un proyecto con antecedentes administrativos

En la presentación enviada a Vialidad Nacional, las instituciones sunchalenses remarcaron que la obra cuenta con antecedentes técnicos y administrativos.

Entre ellos se menciona la Resolución Nº 1391/15 de la Dirección Nacional de Vialidad, mediante la cual se asignó presupuesto para la construcción de la segunda calzada de la Ruta Nacional Nº 34 en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial Nº 13 y Sunchales, entre los kilómetros 246,57 y 259,70.

La intervención también figura identificada como Obra Nueva ONU C4-012 / C4-O12 – Ruta Nacional N.º 34 – Readecuación a Autopista, tramo Intersección Ruta Provincial N.º 13 – Sunchales.

Además, el documento cita el Informe Nº 145 del Jefe de Gabinete de Ministros a la Cámara de Diputados de la Nación, donde la Ruta Nacional Nº 34 aparece dentro de las rutas contempladas para integrar la Red Federal de Concesiones, bajo el denominado Tramo Centro Norte, desde la Ruta Nacional Nº 19 hacia el límite con Santiago del Estero.

Qué le piden a Vialidad Nacional

Frente a este escenario, las instituciones solicitaron una definición formal y concreta respecto del futuro de la obra pendiente.

En particular, reclamaron que el organismo nacional informe:

cuál será el instrumento administrativo, contractual, presupuestario o técnico mediante el cual se ejecutará la obra;

qué organismo, área o empresa tendrá a su cargo la intervención;

cuáles serán los plazos establecidos para completar los trabajos.

El pedido apunta así a despejar una de las principales incógnitas que dejó la transición hacia el nuevo esquema de concesión: quién tendrá la responsabilidad de ejecutar las obras que quedaron inconclusas en el sector de Sunchales.

Reclaman medidas de seguridad mientras continúan las obras

La presentación también plantea la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial mientras se define y ejecuta la finalización de la obra.

En ese sentido, solicitaron intervenciones urgentes que incluyan mantenimiento, señalización, demarcación, bacheo, iluminación, ordenamiento de carriles y desvíos, además del cierre físico efectivo de aquellos sectores que no se encuentren habilitados para la circulación.

"Contar con una respuesta concreta sobre el futuro de la obra"

En el cierre del documento, las instituciones remarcaron el carácter estratégico de la Ruta Nacional Nº 34 para Sunchales y la región, al tiempo que señalaron que el proyecto lleva años atravesando distintas etapas administrativas, anuncios, avances parciales y paralizaciones.

Por ese motivo, consideran necesario obtener una respuesta concreta respecto del futuro de los trabajos pendientes.

El documento lleva las firmas del intendente de Sunchales, Pablo Pinotti; el presidente del Concejo Municipal, Fernando Cattaneo; y la presidenta de ADESu, Gabriela Pasquero.