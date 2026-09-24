Sunchales inauguró “Paraguas por la Paz”, una intervención urbana que reunió a toda la comunidad educativa

La Municipalidad de Sunchales y el Jardín Nucleado N.º 274 “María Montessori” inauguraron este miércoles 23 de septiembre la intervención urbana “Paraguas por la Paz”, una propuesta que convirtió al Pasaje Marcos Tacca en un espacio de encuentro, color y expresión comunitaria.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Paz y tomó como referencia el lema de Naciones Unidas para este año: “Invertir en la paz: para todos, en todas partes y todos los días”.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Pinotti, autoridades municipales y educativas, representantes de Pax Cultura, directivos, docentes, familias y estudiantes de diferentes instituciones de la ciudad.

Una propuesta nacida en las escuelas

Durante la ceremonia se destacó que la intervención es el resultado de un trabajo colectivo que involucró a instituciones educativas de distintos niveles de Sunchales.

En ese sentido, desde la organización se remarcó que “la construcción de la paz comienza en las aulas”, a partir de la enseñanza cotidiana de valores vinculados con la convivencia, el respeto, la solidaridad y la empatía.

La directora del Jardín de Infantes N.º 274 “María Montessori”, profesora Lorena Kaiser, fue una de las encargadas de compartir el significado de la iniciativa y el proceso de trabajo desarrollado junto a los niños y niñas.

Posteriormente, el intendente Pablo Pinotti dirigió unas palabras a la comunidad, destacando la importancia de articular el trabajo de las instituciones educativas con las políticas públicas orientadas a fortalecer la convivencia y los vínculos comunitarios.

Una placa para dejar memoria del compromiso

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el descubrimiento de la placa recordatoria correspondiente a la edición 2026 de “Paraguas por la Paz”.

Participaron del acto el intendente Pablo Pinotti; la directora de Educación, María de los Ángeles Gorosito; el presidente de la cooperadora, Federico Abatidaga; y las integrantes del equipo directivo del establecimiento educativo, Lorena Kaiser y Luciana Toselli.

La placa busca dejar una huella permanente en el espacio público y recordar a quienes transiten por el Pasaje Marcos Tacca que la paz también se construye desde las acciones cotidianas y el compromiso colectivo.

Un pasaje convertido en mensaje de paz

La apertura de los paraguas intervenidos fue otro de los momentos destacados de la jornada. La propuesta convirtió a estos objetos cotidianos en un símbolo de protección, encuentro y esperanza.

Durante el acto se expresó que “un paraguas abierto no nos cuida de la lluvia; se convierte en un techo de esperanza, en un refugio donde entramos todos si nos respetamos y nos tendemos la mano”.

Los mensajes y trabajos realizados por niños, niñas y jóvenes de Sunchales quedaron así expuestos en el espacio público, dando forma a una intervención que busca trascender la jornada inaugural.

Participación de instituciones de toda la ciudad

La propuesta contó con la participación de una amplia cantidad de instituciones educativas y sociales.

Entre ellas estuvieron los jardines maternales y de infantes “Bichitos en el Jardín”, “Los Patitos CDL”, “Abrazo de Oso”, los jardines municipales “Dr. Claudio Ugalde”, “Berta Giacosa” y Vespertino, además de los jardines Nº 118 “Miryam H. de Andrés”, Nº 1213 “San Carlos” y Nº 1276 “San José”.

También participaron escuelas primarias como la Nº 379 “Florentino Ameghino”, Nº 6169 “Manuel Nicolás Savio”, Nº 1212 “Pioneros de Rochdale”, Nº 1213 “Comunidad Organizada”, Nº 6388 “Juan B. V. Mitri”, Nº 626 “Nicolás Avellaneda”, Nº 901 “General José de San Martín” y Nº 806 “José de San Martín”.

En el nivel secundario y otras instituciones participaron Escuela Nº 1281 “Candi”, Escuela Nº 2054 “Alas para la Vida”, EESO Nº 445 “Carlos Steigleder”, EESO Nº 709, EETP Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo”, EESOPI Nº 8107 “San José”, ESPI Nº 8079-ICES, ISPI Nº 4003 “San José”, Casita del Niño “Rincón de Sol”, Centro de Día “El Faro”, Asociación Civil “El Refugio” y Centro de Educación Física Nº 27.

Las instituciones recibieron presentes alusivos por parte del Jardín Nº 274, como reconocimiento por su participación en la iniciativa.

Un cierre a través de la música

La jornada concluyó con un momento musical compartido por estudiantes, familias, docentes, autoridades y demás participantes, quienes entonaron juntos la canción “Un mensaje al mundo”.

De esta manera, el Pasaje Marcos Tacca quedó inaugurado como un nuevo escenario de expresión comunitaria, donde los colores de los paraguas y los mensajes elaborados por las instituciones educativas buscan mantener visible un concepto que atravesó toda la jornada: la paz como una construcción cotidiana que comienza en la educación, se fortalece en la convivencia y se sostiene con la participación de toda la comunidad.