La PDI realizó cuatro allanamientos en Sunchales por el robo a una firma agropecuaria y detuvo a dos personas

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante cuatro allanamientos en distintos domicilios de Sunchales, en el marco de una investigación por un hecho de robo calificado por efracción.

El hecho investigado estaría relacionado con un robo ocurrido recientemente en la firma agropecuaria TR3S AGRO S.A.S., ubicada sobre la Ruta Provincial 280S, a la altura del kilómetro 1,5. En aquella oportunidad, los delincuentes ingresaron al establecimiento tras realizar un boquete en una de las paredes laterales y accedieron al sector administrativo, de donde sustrajeron una suma superior al millón de pesos. El ilícito fue descubierto por empleados al momento de iniciar la jornada laboral.

Como resultado de uno de los procedimientos, los agentes secuestraron elementos de interés para la investigación y detuvieron a un adolescente de 17 años, identificado como A. D. B., quien quedó vinculado a la causa que lleva adelante la Justicia.

Detuvieron a otro investigado

Las tareas investigativas continuaron luego de los allanamientos y permitieron establecer que otro de los hombres investigados podría encontrarse en inmediaciones de Mitre Bis y Tierra del Fuego.

A partir de una recorrida por el sector, el personal policial logró localizar y detener a un joven de 19 años, identificado como P. D. C., quien también quedó vinculado a la investigación.

Las medidas fueron ordenadas por el juez Gustavo Bumaghin y se concretaron a partir de las tareas desarrolladas por efectivos del Departamento Operativo Región 5, Distrito Sunchales, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de la Región 5.

Amplio operativo policial

Para llevar adelante los procedimientos se contó con la colaboración de efectivos de PDI Rafaela, PDI Tostado y PDI San Cristóbal, además de personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V y del GOT de la Unidad Regional XIII.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.