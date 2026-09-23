Recuperaron en Rafaela una moto robada en el Parque Industrial de Sunchales

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Distrito Rafaela, Sección Sustracción de Automotores/Inhibidores, intervino a raíz del robo de una motocicleta y herramientas ocurrido el 15/09/2026 en el Parque Industrial de Sunchales.

A partir de tareas investigativas se estableció que la motocicleta sustraída estaría siendo transferida a nombre de A. A. I. Por disposición del fiscal Dr. Juan Puig, se realizaron requisas domiciliarias y en calle Luciano Molina Nº 700, de Rafaela, El llamado A .A. I exhibió voluntariamente la motocicleta Guerrero Trip 125 cc. denunciada como sustraída manifestando haberla adquirido de buena fe por $850.000. Asimismo, exhibió documentación vinculada al rodado.

Por orden del fiscal se procedió al secuestro del rodado y una tarjeta de identificación vehicular presuntamente apócrifa.