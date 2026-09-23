LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Recuperaron en Rafaela una moto robada en el Parque Industrial de Sunchales

La PDI secuestró una Guerrero Trip 125 cc que había sido denunciada como sustraída el 15 de septiembre. También fue incautada una tarjeta de identificación vehicular presuntamente apócrifa.
PolicialesHace 20 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Moto secuestrada 22-9-26

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe,  Distrito Rafaela, Sección Sustracción de Automotores/Inhibidores, intervino a raíz del robo de una motocicleta y herramientas ocurrido el 15/09/2026 en el Parque Industrial de Sunchales.

A partir de tareas investigativas se estableció que la motocicleta sustraída estaría siendo transferida a nombre de A. A. I. Por disposición del fiscal Dr. Juan Puig, se realizaron requisas domiciliarias  y  en calle Luciano Molina Nº 700, de Rafaela, El llamado A .A. I exhibió voluntariamente la motocicleta Guerrero Trip 125 cc. denunciada como sustraída manifestando haberla adquirido de buena fe por $850.000. Asimismo, exhibió documentación vinculada al rodado.

Por orden del fiscal se procedió al secuestro del rodado y una tarjeta de identificación vehicular presuntamente apócrifa.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Javier Raúl Fabbro

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl domingo
Falleció el domingo 20 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 59 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 18:00 y las 11:00 del lunes 21, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: De las Américas 75.Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias