Recuperaron la moto robada de una estación de servicio: Fue abandonada en un campo

Un hecho de robo ocurrido en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 34 es investigado por personal policial luego de que se lograra recuperar una motocicleta que había sido abandonada en un campo de la zona.

El procedimiento se inició durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre, alrededor de las 4:00, luego de un llamado anónimo recibido en la dependencia policial que alertó sobre la presencia de una motocicleta abandonada.

A raíz de la comunicación, personal policial se dirigió hasta el lugar, comprobando que se encontraba la motocicleta Zanella ZB 110, de color gris, en estado de abandono, procediendo a su secuestro. El vehículo presentaba los plásticos traseros rotos y la faltante de la pechera.

Posteriormente, se dio conocimiento de la situación al fiscal en turno, disponiendo que la motocicleta fuera entregada a su propietaria y que se continuara con las tareas investigativas destinadas a localizar al autor del hecho.