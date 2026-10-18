Ruta34: Dos fallecidos y dos heridos graves en un accidente en el tramo entre Rafaela y Lehmann

Crédito: PRENSA B.Z.

Dos personas fallecieron y otras dos sufrieron heridas de gravedad en un siniestro vial registrado este sábado en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 242. Según se pudo saber, el único vehículo involucrado fue una camioneta Ford Ranger XL 4×2, de color gris claro, que quedó sobre la banquina este.

Personal de Bomberos fue convocado minutos antes del mediodía por un aviso de personas atrapadas. Al arribar, encontraron a tres adultos dentro del vehículo. Durante la evaluación inicial constataron que el conductor no presentaba signos vitales, mientras que los otros dos ocupantes permanecían conscientes, con heridas graves.

A pocos metros de la camioneta, sobre la banquina, también fue hallada una mujer mayor de edad sin signos vitales. De esta manera, se confirmó que el hecho había dejado dos víctimas fatales.

Ante la situación, la dotación cortó el suministro eléctrico del vehículo y adoptó las medidas de seguridad necesarias para iniciar el rescate de las dos personas que continuaban atrapadas con vida.

Para liberarlas, los bomberos realizaron la apertura y remoción de las puertas, además de separar parte de la carrocería. Las tareas permitieron acceder a un hombre y una mujer, quienes fueron atendidos e inmovilizados junto con el personal sanitario del SIES 107.

Ambos fueron retirados de la camioneta y trasladados al hospital Dr. Jaime Ferré para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Finalizadas las labores de rescate, se aguardó la intervención de Policía Científica y del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes sobre la escena y los cuerpos de las personas fallecidas.

En el lugar también estuvieron presentes efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 14 y del Departamento Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, no se informaron las causas ni la mecánica del siniestro, como tampoco las identidades completas de las víctimas.

FUENTE: Diario Castellanos de Rafaela