Intentaron robar una dietética luego de hacer un buraco en la puerta

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en la intersección de 25 de Mayo y Lavalle. Dos hombres ingresaron al comercio tras dañar la puerta, pero huyeron al ser sorprendidos por un vecino.
PolicialesHace 20 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Robo en dietetica 12-10-26

Un intento de robo se registró durante la madrugada del lunes 12 de octubre en una dietética ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Lavalle, en barrio Colón.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:30, cuando un hombre que se encontraba en su domicilio escuchó ruidos provenientes de la calle y salió a verificar lo qué sucedía.

En ese momento, observó a dos hombres que salían del interior del local comercial, al que habían ingresado tras dañar la parte inferior de la puerta de acceso.

Al advertir la situación, el vecino les gritó y los sospechosos descartaron una caja registradora que contenía dinero, para luego escapar corriendo del lugar.

No constataron faltantes

Minutos después se hizo presente en el comercio su propietario, constatando los daños ocasionados. No se observaron faltantes de mercadería ni de dinero.

El hecho fue caratulado como “robo en grado de tentativa” y quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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