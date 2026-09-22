Ruta Nacional 34: Para la concesionaria "la prioridad será recuperar la transitabilidad de la calzada"

Se trata de la empresa Aunosa , que tendrá a su cargo el tramo centro-norte, integrado por 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34 , desde el kilómetro 188,68, en el empalme con la Ruta Nacional 19 (Santa Fe), hasta el kilómetro 725,11, en el empalme con la Ruta Provincial 5 (Santiago del Estero).

La nueva concesionaria de la Ruta Nacional 34 está próxima a tomar posesión del corredor y anticipa que el primer objetivo será mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de la ruta. Se prevé "cuanto antes" desplegar trabajos de bacheo, mantenimiento de banquinas, señalización y reparación de elementos de seguridad a lo largo del corredor.

Mariano Bradanini , vocero de la entidad, explicó en diálogo con AIRE que la prioridad será garantizar que la ruta pueda ser transitada de manera segura y que los primeros trabajos estarán concentrados en las necesidades más urgentes.

"La idea inicial de la operatoria es asegurar una transitabilidad segura, cómoda y ágil. La seguridad es lo que marca el camino", sostuvo Bradanini y señaló que la empresa buscará avanzar sobre distintos aspectos de la infraestructura: banquinas, guardarraíles, señalización, iluminación y estado de la calzada.

"Necesitamos rutas seguras, banquinas en buen estado, guardarraíl en condiciones y que la ruta esté marcada e iluminada con cartelería. Esa es la idea que nosotros tenemos que llevar adelante e intentar hacerlo lo más rápido posible. Ese es el primer desafío que tiene la empresa", explicó al respecto.

Ruta Nacional 34: un avance integral en toda la traza

Uno de los primeros cambios que podrán advertir los usuarios de la Ruta Nacional 34 será la presencia de maquinaria y distintos frentes de obra. Desde Aunosa anticiparon que los trabajos podrían generar demoras en la circulación, debido al avance simultáneo sobre distintos sectores.

"Los usuarios se van a encontrar con demoras en la ruta porque va a haber mucho frente de obra y la idea es hacer un avance integral en toda la traza", indicó Bradanini.

El vocero sostuvo que la prioridad será recuperar la transitabilidad de la calzada. "No es una ruta que esté destruida, pero sí que tiene muchos baches", describió e hizo referencia a sectores donde los pozos tienen bordes pronunciados y pueden generar daños en los vehículos o incluso afectar su estabilidad.

Bradanini explicó que el bacheo previsto por la concesionaria no consistirá simplemente en cubrir los pozos con asfalto. "Cuando hablamos de bacheo, no es tapar un pozo; es una obra importante que requiere de varios días, de maquinaria especializada y que es una de las cuestiones necesarias para tapar los baches", explicó.

El nuevo concesionario de la Ruta Nacional 34 aseguró que la prioridad será mejorar la transitabilidad.

Según detalló, el procedimiento contempla retirar completamente el asfalto deteriorado, trabajar sobre la estructura de la calzada y luego reconstruir el sector con una mezcla de mayor durabilidad. La concesionaria tendrá un plazo de 20 años de trabajos sobre la ruta, por lo que el objetivo será realizar intervenciones que tengan una duración prolongada.

"Si pudiéramos empezar hoy, lo haríamos porque es tiempo ganado para trabajar con mejor calidad de clima en esta época que luego se viene lluviosa", afirmó.

Peaje 100% electrónico, sin efectivo

Otro de los cambios estará en el sistema de cobro del peaje de Ceres, donde la nueva concesionaria implementará un esquema exclusivamente electrónico. Bradanini confirmó que el valor será el establecido al momento de la licitación, en febrero, actualizado por el índice de inflación.

El nuevo sistema de peaje permitirá pagar con QR, tarjetas, NFC y TelePASE.

"No va a ser un aumento grande", señaló y comentó que el usuario podrá realizar el pago mediante código QR, tarjeta de débito o crédito o NFC desde el celular. También continuará disponible el sistema TelePASE, que tendrá un 50% de descuento, según explicó el vocero de Aunosa.

Autopista Rafaela - Ataliva: "Va a comenzar lo más rápido posible"

Sobre la obra obligatoria prevista en el pliego de la concesión, un nuevo tramo de autopista entre Rafaela y Ataliva, Bradanini indicó que el objetivo de la empresa es iniciar la obra en el corto plazo una vez asumida la concesión.

Lo que se buscará con ello es priorizar aquellas obras que puedan ejecutarse rápidamente, especialmente las que permitan mejorar el tránsito de producción y de vehículos pesados: "Todo lo que es obra que se pueda realizar rápido por autorizaciones o porque no hay que cerrar una ruta y no hay caminos alternativos, se intentará hacer lo más rápido posible porque de esa manera se soluciona el tránsito de producción y pesado", sostuvo.

Según Bradanini, la obra "tiene un tiempo de finalización, pero se va a intentar comenzar lo más rápido posible".