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Gasoducto Regional Centro II: Acuerdo clave para el inicio de las obras

Litoralgas firmó el acuerdo con la empresa constructora que estará a cargo de la ejecución de los trabajos. Permitirá la conexión de más de 28 mil hogares e industrias en el centro de la Provincia de Santa Fe. 
RegiónHace 5 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Construccion de gasoducto

Litoralgas firmó un acuerdo con la empresa UTE TGS-SACDE para la finalización del Gasoducto Regional Centro II (GRCII). El comienzo de la obra está previsto para la segunda quincena de octubre y se irá ejecutando de acuerdo con el cronograma acordado. La habilitación está prevista para inicios de 2028.

Este gasoducto, de más de 140 km, tiene por objetivo ampliar el sistema de distribución de gas natural de Litoralgas en la zona de Rafaela y Sunchales.

Con estas obras el sistema podrá abastecer a más de 28 mil nuevos hogares, además de acompañar el crecimiento de industrias, pymes, comercios y estaciones de GNC en la zona.

Datos destacados del proyecto

Traza gasoducto regional

•    140 km de gasoducto de alta presión de acero de 12 pulgadas
•    Principales localidades de la traza:  Recreo, Esperanza, Rafaela y Sunchales
•    12 estaciones reguladoras de presión 
•    Habilitación estimada: inicio de 2028

Plan de obras de Litoralgas 2025-2030

Este gasoducto es parte del Plan de Obras de Infraestructura Gasífera 2025-2030 de la empresa, que implicará una inversión total de 110 millones de dólares y beneficiará a 52 mil clientes en 28 localidades de toda la provincia. 

Acerca de Litoralgas

Litoralgas es la distribuidora de gas natural por redes de las provincias de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Con más de 13 mil kilómetros de infraestructura, presta servicio en 131 localidades, abasteciendo a más de 765.000 clientes residenciales, instituciones, comercios e industrias.

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