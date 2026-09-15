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Coopathon Educativo 2026: Cuenta regresiva para el streaming de cierre y premiación

El encuentro se realizará el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11:00, y podrá seguirse de manera virtual a través del canal de YouTube de Fundación Grupo SanCor Seguros.
EducaciónEl martes Fundación Sancor Seguros

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La Fundación Grupo SanCor Seguros y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) invitan a participar del Streaming de Cierre y Premiación del COOPATHON EDUCATIVO 2026, una iniciativa que durante los últimos meses reunió a cooperativas y mutuales escolares de distintos puntos del país.

El encuentro se realizará el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11:00, y podrá seguirse de manera virtual a través del canal de YouTube de Fundación Grupo SanCor Seguros.

El COOPATHON EDUCATIVO 2026 propone impulsar proyectos asociativos capaces de generar un impacto positivo en la comunidad, promoviendo entre las nuevas generaciones valores vinculados con la cooperación, la solidaridad, la participación y la economía social.

A lo largo del programa, los participantes atravesaron distintas instancias de formación, mentorías y desarrollo de proyectos, incorporando herramientas y conocimientos para transformar sus ideas en propuestas concretas.

Reconocimiento al talento y la cooperación

Durante el streaming se conocerán los ocho proyectos destacados de esta edición y, entre ellos, los dos proyectos ganadores del COOPATHON EDUCATIVO 2026.

La instancia de cierre permitirá reconocer el compromiso y la creatividad de los estudiantes y de las instituciones que participaron, poniendo en valor el trabajo colectivo y la capacidad de las cooperativas y mutuales escolares para generar iniciativas con impacto en sus comunidades.

Desde la organización destacaron la importancia de acompañar estos procesos, entendiendo que el cooperativismo y el mutualismo escolar constituyen espacios fundamentales para que niños, adolescentes y jóvenes puedan aprender haciendo, trabajar en equipo y desarrollar soluciones orientadas al bien común.

La propuesta también busca visibilizar el aporte que realizan las instituciones educativas al fortalecimiento de una cultura basada en la participación democrática, la solidaridad y la responsabilidad colectiva.

El encuentro llevará como eje la celebración de los logros alcanzados durante esta edición y permitirá conocer las experiencias que lograron destacarse entre los proyectos presentados.

Cómo participar

El Streaming de Cierre y Premiación del COOPATHON EDUCATIVO 2026 será el 23 de septiembre a las 11:00 y podrá seguirse gratuitamente por YouTube.

Acceder al streaming en YouTube

Una oportunidad para acompañar y celebrar el talento de las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, conocer proyectos que reflejan cómo los valores del cooperativismo y el mutualismo escolar pueden convertirse en herramientas concretas para construir comunidades más solidarias y participativas.

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