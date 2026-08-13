Educación: Sólo la mitad de los alumnos argentinos terminan la primaria en tiempo y forma

En Argentina, el 94% de los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto a tiempo, sin repetir ni abandonar. Sin embargo, sólo el 50% llega en tiempo y forma, es decir, con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática.

El dato surge del informe de Observatorio Argentinos por la Educación, “Índice de Resultados Escolares de primaria 2025”, elaborado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal.

El Índice de Resultados Escolares (IRE) es un indicador desarrollado por Argentinos por la Educación que combina datos sobre trayectorias y aprendizajes. El nuevo documento analiza los datos de los estudiantes que empezaron primer grado en 2020 y llegaron a sexto en 2025.

Qué dicen los datos

A nivel nacional, 94 de cada 100 alumnos que ingresaron a primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 sin repetir ni abandonar, de acuerdo al informe.

La proporción se mantuvo estable con respecto a la cohorte de 2018-2023 y superó los valores registrados una década atrás: entre los chicos que comenzaron la primaria en 2011, sólo 88 de cada 100 habían llegado a sexto grado en el tiempo esperado.

Pero este escenario cambia cuando se incorporan los aprendizajes. Entre el 94% de estudiantes que llega a sexto grado a tiempo, sólo el 54% alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática. Si se combinan los datos de trayectorias y aprendizajes, la cifra se ubica en el 50% a nivel país.

Es decir, de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020, 50 llegaron a sexto grado en tiempo y forma.

Las mayores dificultades se concentran en Matemática

Solo el 58% de los alumnos que llegaron a sexto grado en el tiempo esperado en todo el país alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Matemática, señalan desde Argentinos por la Educación.

En cambio, el 79% obtuvo los resultados esperados en Lengua.

Para Pablo Mainer, fundador de la ONG “Hablemos de Bullying” señaló en el informe que el hecho de que el 94% de los chicos llegue a sexto grado en tiempo y forma demuestra “un trabajo valioso de permanencia”, pero que “sólo la mitad lo haga con los conocimientos básicos confirma que la sola presencia en la escuela no alcanza si no integramos el desarrollo didáctico, el bienestar vincular y los recursos materiales necesarios”.

Y agregó: “Esta brecha tiene una dimensión aún más cruda al analizar las marcadas asimetrías provinciales: el lugar donde se vive sigue definiendo las oportunidades de aprendizaje de un estudiante”..

La situación provincia por provincia

La proporción de estudiantes de primaria que avanzan sin repetir ni abandonar es alta en todas las jurisdicciones, aunque con algunas diferencias.

En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy, prácticamente todos los alumnos llegaron a sexto grado en el tiempo esperado. En cambio, la proporción fue inferior al 90% en Corrientes, Misiones y Entre Ríos.

Por su parte, el Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria presenta una fuerte correlación con el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes. Las jurisdicciones con los valores más altos son la Ciudad de Buenos Aires (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%), mientras que los más bajos corresponden a Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%).

Además, todas las provincias analizadas mejoraron su IRE con respecto a la cohorte anterior (2018-2023). Los mayores incrementos se registraron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con 10 puntos porcentuales en cada caso.

En 12 jurisdicciones, el resultado de la cohorte 2020-2025 es el más alto de toda la serie analizada: Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. En 11, se registró una recuperación hasta niveles similares a los de las cohortes anteriores.

“En los últimos 10 años, desde que se calcula este índice, se aprecia una lenta tendencia de mejora a nivel país. Por una parte, pasamos de 88 de cada 100 a 94 de cada 100 estudiantes que llegan a sexto grado habiendo cursado con regularidad. Por otra parte, esa mayor regularidad e inclusión no se tradujo en una caída de los aprendizajes: tras la caída post pandemia, se han vuelto a niveles previos”, señaló Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe.

Y agregó: “Dicho esto, nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos y seguir actuando”.