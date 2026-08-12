Concesión de la RN 34: Sale la constructora INMAC y entra la firma José Cartellone

El grupo mendocino Cartellone—por medio de su empresa insignia José Cartellone Construcciones Civiles SA—se quedó con la concesión vial del tramo “Centro Norte”, que abarca 536 km. de la RN 34 entre Angélica y Santiago del Estero. Es el tramo que incluye a Rafaela y a los departamentos Castellanos y San Cristóbal, donde hay pendiente de finalización la conversión en autopista del tramo RP 13-Sunchales.

Inicialmente la mejor oferta la había presentado la constructora bonaerense INMAC. Pero cuando se dio a conocer el dictamen preliminar de la comisión evaluadora que la daba como ganadora, la empresa presentó una nota diciendo que por “un error material involuntario” había cotizado una tarifa de peaje equívoca y que debía sustituirse por otro valor que era más elevado. Así lo confirmó a RAFAELA NOTICIAS el periodista especializado Antonio Rossi, quien además firmó un esclarecedor artículo en el portal www.transporteyenergia.com.ar

Ante el planteo que presentó INMAC, la comisión evaluadora controlada por el Ministerio de Economía resolvió excluirla de la licitación y darle paso a la oferta de Cartellone, que originalmente había quedado ubicada en segundo lugar.

La tarifa de peaje cotizada por Cartellone es—a valores de julio de 2025-- de $ 2.632 para un automóvil en cada una de las cabinas de cobro. Actualizado al mes de agosto de este año, el peaje solicitado resulta un 70% más elevado.

A mediados de setiembre se concretaría la firma del contrato de concesión y y la toma de posesión de la RN 34. Desde ese momento, entrarían en vigencia los plazos contenidos en los contratos, y seis meses después ya la concesionaria podría comenzar a cobrar peajes. Como se sabe, en el tramo que incluye a Rafaela habrá cabinas cada 97 kms, y serán automatizadas.

La cabina más cercana a Rafaela estará entre el acceso a Susana y el cruce con la autovía 19. Otra se ubicará a unos 65 kms. al Norte, en el límite entre los departamentos Castellanos y San Cristóbal.

Marcados por causas penales

El grupo Cartellone—que también logró adjudicarse los tramos “Noroeste” y “Oriental” –tiene a su plana mayor expuesta en el juicio oral de la causa Cuadernos que tramita el Tribunal Oral Federal N.º 7.

Gerardo Cartellone, José Cartellone y María Rosa Cartellone, junto con Tito Biagini, están acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que Hugo Kot fue imputado como partícipe necesario. Según el planteo de los fiscales del caso, los pagos que desembolsaron a funcionarios nacionales entre 2003 y 2015 no eran "aportes aislados", sino parte de un esquema sistemático para obtener decisiones administrativas favorables y contratos de obra pública.

El nuevo mapa nacional de concesiones

De acuerdo a la nota publicada por Antonio Rossi en TRANSPORTEYENERGIA, en colaboración con el portal Letra P, el nuevo mapa de los peajes quedó conformado de la siguiente manera:

Tramo Centro . Lo ganó la sociedad que encabeza la constructora Afema, una de las principales contratistas de obras públicas de Córdoba. Tiene 682 kilómetros de tres subtramos de las rutas nacionales 9 —desde Rosario hasta el acceso a Córdoba—, 19 —desde Santo Tomé hasta el límite de Santa Fe con Córdoba— y 34 —desde Rosario hasta Angélica—. A las tres estaciones de peaje actuales de Carcarañá y James Craik se les agregarán tres más en Leones, San Francisco y Totoras.

. Lo ganó la sociedad que encabeza la constructora Afema, una de las principales contratistas de obras públicas de Córdoba. Tiene 682 kilómetros de tres subtramos de las rutas nacionales 9 —desde Rosario hasta el acceso a Córdoba—, 19 —desde Santo Tomé hasta el límite de Santa Fe con Córdoba— y 34 —desde Rosario hasta Angélica—. A las tres estaciones de peaje actuales de Carcarañá y James Craik se les agregarán tres más en Leones, San Francisco y Totoras. Tramo Centro Norte . Es uno de los corredores que tenía INMAC, pero que finalmente se llevó Cartellone. Comprende 536 kilómetros de la RN 34 entre Angélica, en Santa Fe, y La Banda, en Santiago del Estero. Cuenta con dos cabinas de peaje en Ceres y Fernández y se le añadirán cuatro nuevas en Angélica, Palacios, Pinto y Herrera.

Tramo Noroeste . Quedó para la concesionaria ACS, controlada por Cartellone. Engloba 596 kilómetros de las rutas nacionales 9 —entre Santiago del Estero y Salta y desde San Salvador hasta Yala, en Jujuy— y 34, desde Torzalito, en Salta, hasta San Pedro, en Jujuy. Tiene tres estaciones de peaje en La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey y se sumarán otras cuatro en Salta, San Pedro, San Salvador de Jujuy y Metán.

. Quedó para la concesionaria ACS, controlada por Cartellone. Engloba 596 kilómetros de las rutas nacionales 9 —entre Santiago del Estero y Salta y desde San Salvador hasta Yala, en Jujuy— y 34, desde Torzalito, en Salta, hasta San Pedro, en Jujuy. Tiene tres estaciones de peaje en La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey y se sumarán otras cuatro en Salta, San Pedro, San Salvador de Jujuy y Metán. Tramo Litoral . Fue preadjudicado a la tercera mejor oferta, presentada por la sociedad de las constructoras JCR y Guerechet. Reúne 546 kilómetros de las rutas nacionales 12 —desde 9 de Julio hasta Ituzaingó, en Corrientes— y 16 —desde el puente General Belgrano, en la ciudad de Corrientes, hasta Avia Terai, en Chaco—. Cuenta con tres estaciones de peaje en Riachuelo, Puente General Belgrano y Makallé y se le agregarán tres nuevas en San Roque, Teniente Vicente Acosta y Quitilipi.

. Fue preadjudicado a la tercera mejor oferta, presentada por la sociedad de las constructoras JCR y Guerechet. Reúne 546 kilómetros de las rutas nacionales 12 —desde 9 de Julio hasta Ituzaingó, en Corrientes— y 16 —desde el puente General Belgrano, en la ciudad de Corrientes, hasta Avia Terai, en Chaco—. Cuenta con tres estaciones de peaje en Riachuelo, Puente General Belgrano y Makallé y se le agregarán tres nuevas en San Roque, Teniente Vicente Acosta y Quitilipi. Tramo Mesopotámico . Es el que se lleva IEB Construcciones en lugar de Cristóbal López. Cubre 276 kilómetros de las rutas 12 —desde Crespo hasta Paraná— y 18 —desde Paraná hasta Puerto Yeruá—. Actualmente no tiene peajes y, cuando pase a manos de la operadora privada, se instalarán tres estaciones de cobro en Viale, Villaguay y San Salvador.

. Es el que se lleva IEB Construcciones en lugar de Cristóbal López. Cubre 276 kilómetros de las rutas 12 —desde Crespo hasta Paraná— y 18 —desde Paraná hasta Puerto Yeruá—. Actualmente no tiene peajes y, cuando pase a manos de la operadora privada, se instalarán tres estaciones de cobro en Viale, Villaguay y San Salvador. Tramo Chaco-Santa Fe . Es el otro corredor que no pudo tomar CPC y que será transferido a la UTE conformada por las constructoras Pitón, Rovial y Obring. Totaliza 497 kilómetros de la RN 11 entre Nelson, en Santa Fe, y Resistencia, en Chaco. No tiene ninguna cabina de peaje y, con el desembarco de la nueva concesionaria, se montarán cinco estaciones nuevas de cobro en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia.

. Es el otro corredor que no pudo tomar CPC y que será transferido a la UTE conformada por las constructoras Pitón, Rovial y Obring. Totaliza 497 kilómetros de la RN 11 entre Nelson, en Santa Fe, y Resistencia, en Chaco. No tiene ninguna cabina de peaje y, con el desembarco de la nueva concesionaria, se montarán cinco estaciones nuevas de cobro en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia. Tramo Noreste . Iba a ser para INMAC y fue redireccionado al consorcio integrado por Carlos Enriquez SA y Hormi SA. Comprende 456 kilómetros de la RN 12 —desde Ituzaingó, Corrientes, hasta Puerto Iguazú, Misiones— y 105 —desde Posadas hasta Pindapoy—. A las tres cabinas de peaje que funcionan en Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria se agregarán dos más en Puerto Rico y Fachinal, Misiones.

. Iba a ser para INMAC y fue redireccionado al consorcio integrado por Carlos Enriquez SA y Hormi SA. Comprende 456 kilómetros de la RN 12 —desde Ituzaingó, Corrientes, hasta Puerto Iguazú, Misiones— y 105 —desde Posadas hasta Pindapoy—. A las tres cabinas de peaje que funcionan en Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria se agregarán dos más en Puerto Rico y Fachinal, Misiones. Tramo Cuyo. Lo explotará la UTE mendocina compuesta por Laugero Construcciones, Green SA y Corporación del Sur. Tiene una extensión de 329 kilómetros de la RN 7, desde Desaguadero hasta Palmira y desde Agrelo hasta el límite con Chile, en Mendoza. En la actualidad cuenta con una sola cabina de peaje en La Paz y se sumarán tres nuevas en Palmira, Potrerillos y Cristo Redentor.

Fuente: Antonio Rossi - Transporteyenergia