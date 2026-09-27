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La mitad de las personas pobres de Argentina vive en el Conurbano bonaerense: Son casi 4,9 millones

Después del Gran Buenos Aires aparecen Gran Córdoba, donde vive el 5,2% de la población pobre del país; Gran Mendoza (4,1%); Gran La Plata (3,7%); y Gran Rosario (3,2%).
PaísHace 7 horas Chequeado.com

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La mitad de todos los pobres del país viven en partidos del Gran Buenos Aires (GBA), según se desprende de los últimos datos de pobreza publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

El dato fue publicado en X por el economista Juan Manuel Telechea, director de la consultora T+1. Sobre esa base, Chequeado replicó la información para toda la serie de pobreza actual (que comienza en el segundo semestre de 2016). 

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Allí puede verse que la incidencia del Conurbano bonaerense en la pobreza total del país oscila entre 47,7% y 52,9%. 

590 mil nuevos pobres en el Conurbano bonaerense

De acuerdo con los últimos datos oficiales, en el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de la población, lo que implica un incremento de 0,7 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2025 y de 4,1 puntos sobre el segundo semestre de 2025.

Esto implica que en los primeros 6 meses de 2026 unas 2 millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. 

En el primer semestre del año, casi 4,9 millones de personas vivían en situación de pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires, 590 mil más que en el segundo semestre de 2025. 

Ese número representa el 50,2% del total de los pobres proyectados por el INDEC con base en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realiza en los principales 31 aglomerados urbanos del país. 

En segundo lugar aparece Gran Córdoba, que aloja al 5,2% de la población pobre de Argentina, seguida por Gran Mendoza (4,1%), Gran La Plata (3,7%) y Gran Rosario (3,2%). 

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La situación del Gran Buenos Aires no es un fenómeno nuevo: su incidencia en la pobreza total del país osciló en el 50% en la última década. 

El mayor registro ocurrió en el segundo semestre de 2020, cuando llegó al 52,9% en medio de las restricciones a las actividades económicas producidas a raíz de la pandemia del coronavirus. 

En tanto, en el segundo semestre de 2023 (con la pobreza en aumento en todo el país) se dio el registro más bajo (47,7%). 

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