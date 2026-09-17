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Presupuesto 2027: Las cinco obras públicas proyectadas por el Gobierno nacional en Santa Fe

Las intervenciones alcanzan a las rutas nacionales 9, 11, 33 y 178 y comprenden trabajos de mantenimiento, bacheo, conservación y ampliación. El detalle de los trabajos.
PaísEl juevesJorge TribouleyJorge Tribouley
Foto Archivo Rutas de Santa FE

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica. Cinco de esas obras son en la provincia de Santa Fe.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.

Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

Las cinco obras nacionales proyectadas en Santa Fe

  • Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Rosario - Santa Fe. Importe total a devengar: $21.275.000 miles
  • Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: Sancti Spiritu - Circunvalación de Rosario. Importe total a devengar: $9.687.621 miles
  • Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Ruta Nacional N° 178, Tramo: Emp. RN 33 - Las Rosas. Importe total a devengar: $47.850.000 miles
  • Ruta Nacional N° 11, Tramo: Las Garzas - Las Toscas, Conservación Mejorativa Del Puente S/ A° El Ceibalito. Importe total a devengar: $1.672.000 miles
  • Construcción de Terceros Carriles En RNn°9: Autopista Buenos Aires - Rosario. Importe total a devengar: $7.985.000 miles
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