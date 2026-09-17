Presupuesto 2027: Las cinco obras públicas proyectadas por el Gobierno nacional en Santa Fe

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica. Cinco de esas obras son en la provincia de Santa Fe.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.