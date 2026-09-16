Gran Desfile Cívico para celebrar los 140 años de Sunchales

Sunchales se prepara para celebrar sus 140 años y, con motivo de este aniversario tan significativo, la Municipalidad organiza una jornada especial para encontrarnos, celebrar nuestra historia y reconocer a quienes, a lo largo del tiempo, contribuyeron y contribuyen al crecimiento de nuestra ciudad.

Entre las actividades se destacan el Acto Central y el Gran Desfile Cívico, que reunirá a instituciones, entidades y organizaciones representativas de nuestra comunidad.

De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Municipal vigente, el lunes 19 de octubre se dispone asueto para el ámbito de la Municipalidad de Sunchales, como una manera de reconocer y jerarquizar esta fecha tan significativa.

En este marco, desde el Municipio invitamos a instituciones, entidades, comercios y organizaciones de nuestra ciudad a adherir al asueto, en la medida de sus posibilidades, entendiendo que celebrar los 140 años de Sunchales también es una oportunidad para que toda la comunidad pueda ser parte de esta jornada.

Una ciudad que desfila y celebra su historia

El Desfile Cívico será un espacio para encontrarnos y poner en valor a las instituciones que forman parte de la identidad de Sunchales.

La convocatoria está abierta a escuelas, clubes, asociaciones civiles, entidades de bien público, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y distintas organizaciones que, a lo largo de nuestra historia, han sido protagonistas del desarrollo de la ciudad.

La propuesta, impulsada por el intendente Pablo Pinotti, junto a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Sunchales, busca que este aniversario sea una verdadera celebración comunitaria: una oportunidad para poner en valor nuestra historia, nuestras instituciones y, fundamentalmente, a quienes día a día construyen y engrandecen nuestra ciudad.

Instituciones que ya confirmaron su participación

Hasta el momento, confirmaron su presencia en el Desfile Cívico:

1. Hospital Dr. Amílcar Gorosito

2. Centro Friulano

3. Club Bochas 12 de Octubre

4. Consejo de Pastores de Sunchales

5. Centro de Día El Faro

6. Agrupaciones Gauchas

7. Guardia Rural Los Pumas

8. Sunchales Cicles Club

9. Club Atlético Unión

10. Club Deportivo Libertad

11. Centro de Excombatientes de Malvinas de Rafaela y Departamento Castellanos

12. Agrupación Coyotes MG Sunchales

13. Parroquia San Carlos

14. Sociedad Italiana

15. Bomberos Voluntarios de Sunchales

16. Agrupación Soldados Continentales de Sunchales

La convocatoria continúa abierta para que más instituciones y organizaciones puedan sumarse a esta celebración.

En los próximos días se brindará información sobre la organización del desfile, recorrido y mecanismos de participación.

Para participar

Las instituciones interesadas en participar o conocer más detalles pueden comunicarse con Adrián Toranza, de Ceremonial Municipal.

📲 WhatsApp: 3493 - 660819.

Sunchales cumple 140 años. Una historia que nos une, un futuro que nos proyecta.