El Municipio impulsa un Curso de Promotores Gerontológicos

La Municipalidad de Sunchales, desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos, pone en marcha un Curso de Promotores Gerontológicos, una propuesta de formación destinada a personas de Sunchales y la región interesadas en adquirir herramientas para el acompañamiento y cuidado de las personas mayores.

La capacitación tendrá una duración de tres meses y abordará contenidos vinculados con el enfoque de derechos, la autonomía, los cuidados, la participación y el envejecimiento activo. La propuesta busca brindar conocimientos y herramientas que permitan fortalecer el acompañamiento de las personas mayores, promoviendo una vida plena, activa y con mayor autonomía.

Al finalizar el curso, quienes participen accederán a una certificación municipal y provincial.

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán desde el lunes 14 hasta el martes 22 de septiembre.

La capacitación comenzará el viernes 25 de septiembre y se desarrollará de manera presencial en el NIDO, ubicado en Chaco Bis 111.

Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en el NIDO, de 7:00 a 14:00, o completar el formulario disponible a través del link de inscripción: https://forms.munidigital.com/publico/contestar/DpoNUkmkuoeMNrknMDSI

El equipo de gestión del Intendente Pinotti, considera muy importante generar espacios de formación que contribuyan a fortalecer las redes de cuidado y acompañamiento, entendiendo que promover derechos también implica generar herramientas y oportunidades para que las personas mayores puedan desarrollar una vida plena, acompañada y con autonomía.