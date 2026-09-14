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El Municipio impulsa un Curso de Promotores Gerontológicos

La capacitación tendrá una duración de tres meses y abordará contenidos vinculados con el enfoque de derechos, la autonomía, los cuidados, la participación y el envejecimiento activo. Las inscripciones se realizarán desde este lunes 14 hasta el martes 22 de septiembre.
CiudadHace 2 horas Municipalidad de Sunchales

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La Municipalidad de Sunchales, desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos, pone en marcha un Curso de Promotores Gerontológicos, una propuesta de formación destinada a personas de Sunchales y la región interesadas en adquirir herramientas para el acompañamiento y cuidado de las personas mayores.

La capacitación tendrá una duración de tres meses y abordará contenidos vinculados con el enfoque de derechos, la autonomía, los cuidados, la participación y el envejecimiento activo. La propuesta busca brindar conocimientos y herramientas que permitan fortalecer el acompañamiento de las personas mayores, promoviendo una vida plena, activa y con mayor autonomía.

Al finalizar el curso, quienes participen accederán a una certificación municipal y provincial.

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán desde el lunes 14 hasta el martes 22 de septiembre.

La capacitación comenzará el viernes 25 de septiembre y se desarrollará de manera presencial en el NIDO, ubicado en Chaco Bis 111.

Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en el NIDO, de 7:00 a 14:00, o completar el formulario disponible a través del link de inscripción: https://forms.munidigital.com/publico/contestar/DpoNUkmkuoeMNrknMDSI

El equipo de gestión del Intendente Pinotti, considera muy importante generar espacios de formación que contribuyan a fortalecer las redes de cuidado y acompañamiento, entendiendo que promover derechos también implica generar herramientas y oportunidades para que las personas mayores puedan desarrollar una vida plena, acompañada y con autonomía.

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