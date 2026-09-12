LRF: Unión ganó en María Juana, Libertad perdió en su casa

Falleció el lunes 14 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 9:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Lavalle 84. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.