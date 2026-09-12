#LRF: Unión ganó en María Juana, Libertad perdió en su casa
Con cinco partidos tuvo continuidad este viernes la octava fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.
Unión de Sunchales salió airoso en María Juana ante el local Atlético. El Bicho Verde ganó por 3 a 1 con anotaciones de Francisco Grassolo (32’ PT), Lautaro Ranallo (6’ ST) y Brian Nellen (22’ ST), mientras que descontó Iván Baudin en contra (36’ ST).Fue expulsado Thiago Corso en el final del partido en el dueño de casa, acotando que en Reserva empataron 1 a 1.
Derrota de local que duele
En Sunchales, Brown de San Vicente dio la nota y derrotó a Libertad por 3 a 2. Los goles en el “Plácido Tita” fueron convertidos por Joaquín Jaime, a los 15 minutos del primer tiempo; Marcos Pedrozo a los 5’ del complemento y Alan Marcón a los 37’ de la etapa final. El Cañonero había igualado transitoriamente primero a través de Jair Triverio (44’ PT) y luego por Tobías Espíndola (22’ ST), pero finalmente se quedó con las manos vacías. En el preliminar de Reserva se impuso por 3 a 0 Libertad.
El resto de los partidos
Ben Hur, que afronta este torneo con un equipo con mayoría de juveniles ya que prioriza el Regional Amateur, mantuvo su andar ganador derrotando en la cancha auxiliar del predio de barrio Parque Ilolay a Libertad de Estación Clucellas por 4 a 1.
En barrio Los Nogales igualaron 1 a 1 Ferrocarril del Estado y Sportivo Norte.
Por último, Sportivo Roca le ganó a 9 de Julio como local por 4 a 3 en un partidazo.
LO QUE SE JUEGA EL DOMINGO
Quilmes – Deportivo Josefina (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).
Peñarol – Deportivo Tacural (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).
Deportivo Aldao – Argentino de Vila (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).