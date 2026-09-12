LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#LRF: Unión ganó en María Juana, Libertad perdió en su casa

El Bicho Verde obtuvo un valioso triunfo de visitante ante el Atlético mariajuanense por 3 a 1. El Cañonero cayó ante Brown de San Vicente por 3 a 2 en el estadio “Dr. Plácido Tita”.
Deportes - FútbolEl sábadoJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 11-9-26

Con cinco partidos tuvo continuidad este viernes la octava fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Unión de Sunchales salió airoso en María Juana ante el local Atlético. El Bicho Verde ganó por 3 a 1 con anotaciones de Francisco Grassolo (32’ PT), Lautaro Ranallo (6’ ST) y Brian Nellen (22’ ST), mientras que descontó Iván Baudin en contra (36’ ST).Fue expulsado Thiago Corso en el final del partido en el dueño de casa, acotando que en Reserva empataron 1 a 1.

Derrota de local que duele

Plantel Libertad 12-9-26

En Sunchales, Brown de San Vicente dio la nota y derrotó a Libertad por 3 a 2. Los goles en el “Plácido Tita” fueron convertidos por Joaquín Jaime, a los 15 minutos del primer tiempo; Marcos Pedrozo a los 5’ del complemento y Alan Marcón a los 37’ de la etapa final. El Cañonero había igualado transitoriamente primero a través de Jair Triverio (44’ PT) y luego por Tobías Espíndola (22’ ST), pero finalmente se quedó con las manos vacías. En el preliminar de Reserva se impuso por 3 a 0 Libertad.

El resto de los partidos

Ben Hur, que afronta este torneo con un equipo con mayoría de juveniles ya que prioriza el Regional Amateur, mantuvo su andar ganador derrotando en la cancha auxiliar del predio de barrio Parque Ilolay a Libertad de Estación Clucellas por 4 a 1.

En barrio Los Nogales igualaron 1 a 1 Ferrocarril del Estado y Sportivo Norte. 

Por último, Sportivo Roca le ganó a 9 de Julio como local por 4 a 3 en un partidazo. 

LO QUE SE JUEGA EL DOMINGO

Quilmes – Deportivo Josefina (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).

Peñarol – Deportivo Tacural (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).

Deportivo Aldao – Argentino de Vila (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).

Te puede interesar
Libertad - Tacural 30-8-26

#LRF: Domingo ideal para los equipos sunchalenses

Jorge Tribouley
Deportes - Fútbol31 de agosto de 2026
En el "Dr. Plácido Tita", Libertad derrotó 2 a 1 a Deportivo Tacural con goles de Marcos Quiroga y Javier Triverio. Unión tuvo un paso demoledor por Barrio Italia: venció por 5 a 2 a Argentino Quilmes, con tres goles de Brian Nellen, uno de Santino Gaido y otro de Lautaro Ramallo.
Lo más visto
Lazo

María Lidia Moreira, viuda de Carignano

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl lunes
Falleció el lunes 14 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 9:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Lavalle 84. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Trabajos en calle Esperanza

Se realizan obras para mejorar el escurrimiento en calle Esperanza

Municipalidad de Sunchales
CiudadHace 12 horas
La zona presenta una dificultad particular para un rápido drenaje cuando se producen precipitaciones intensas. Para resolver esta situación, se generó una nueva canalización por calle Suipacha, que permite desviar los excedentes hacia el sistema de desagüe de calle Falucho.
Boletín de noticias