LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#LRF: Unión solo pudo sumar un punto ante Ferro

El Bicho Verde igualó 1 a 1 ante el equipo rafaelino en el estadio de la Avenida. Kevin Muñoz, de tiro penal, abrió la cuenta para "El Bicho Verde" y Diego Meza lo empató para el equipo de Hugo Togni. 
Deportes - FútbolHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 6-9-26

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol completó este domingo su séptimo capítulo con una jornada cargada de emociones que apretó la lucha en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones.

Unión de Sunchales y Ferrocarril del Estado empataron 1 a 1, en el estadio De la Avenida. Kevin Muñoz, de tiro penal, abrió la cuenta a los 65' para "El Bicho Verde" y Diego Meza lo empató a los 80' para el equipo rafaelino.

Todos los resultados de la 7ª Fecha

  • Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 4 vs. Libertad de Sunchales 4 (Jugado el viernes)
  • Independiente de Ataliva 2 vs. Sportivo Roca 0 (Jugado el viernes)
  • Sportivo Norte 1 vs. Argentino Quilmes 1 (Sin público visitante)
  • 9 de Julio 1 vs. Atlético María Juana 0
  • Deportivo Tacural 0 vs. Ben Hur 2
  • Unión de Sunchales 1 vs. Ferrocarril del Estado 1
  • Brown de San Vicente 0 vs. Atlético de Rafaela 1
  • Argentino de Vila 0 vs. Peñarol 3
  • Deportivo Josefina 2 vs. Deportivo Aldao 1

Las posiciones

Con todos los resultados finalizados, ahora son tres los líderes: Atlético María Juana, Libertad de Sunchales y Ben Hur, todos con 14 unidades. Deportivo Tacural, Ferro y 9 de Julio tienen 13, Unión de Sunchales 12, Atlético de Rafaela 11, Peñarol, Independiente de Ataliva y Deportivo Aldao suman 10 puntos, entre las principales posiciones.

Te puede interesar
Libertad - Tacural 30-8-26

#LRF: Domingo ideal para los equipos sunchalenses

Jorge Tribouley
Deportes - Fútbol31 de agosto de 2026
En el "Dr. Plácido Tita", Libertad derrotó 2 a 1 a Deportivo Tacural con goles de Marcos Quiroga y Javier Triverio. Unión tuvo un paso demoledor por Barrio Italia: venció por 5 a 2 a Argentino Quilmes, con tres goles de Brian Nellen, uno de Santino Gaido y otro de Lautaro Ramallo.
Lo más visto
Lazo

Beatriz Florinda Fardin

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 5 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 66 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 7:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Leguizamón 162. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Lazo

Roberto Selso Torres "Beto"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 1 día
Falleció el domingo 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 13:00 y las 20:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz. Casa de Duelo: 19 de Ocubre 468. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias