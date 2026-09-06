LRF: Unión solo pudo sumar un punto ante Ferro

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol completó este domingo su séptimo capítulo con una jornada cargada de emociones que apretó la lucha en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones.

Unión de Sunchales y Ferrocarril del Estado empataron 1 a 1, en el estadio De la Avenida. Kevin Muñoz, de tiro penal, abrió la cuenta a los 65' para "El Bicho Verde" y Diego Meza lo empató a los 80' para el equipo rafaelino.

Todos los resultados de la 7ª Fecha

Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 4 vs. Libertad de Sunchales 4 (Jugado el viernes)

Independiente de Ataliva 2 vs. Sportivo Roca 0 (Jugado el viernes)

Sportivo Norte 1 vs. Argentino Quilmes 1 (Sin público visitante)

9 de Julio 1 vs. Atlético María Juana 0

Deportivo Tacural 0 vs. Ben Hur 2

Unión de Sunchales 1 vs. Ferrocarril del Estado 1

Brown de San Vicente 0 vs. Atlético de Rafaela 1

Argentino de Vila 0 vs. Peñarol 3

Deportivo Josefina 2 vs. Deportivo Aldao 1

Las posiciones

Con todos los resultados finalizados, ahora son tres los líderes: Atlético María Juana, Libertad de Sunchales y Ben Hur, todos con 14 unidades. Deportivo Tacural, Ferro y 9 de Julio tienen 13, Unión de Sunchales 12, Atlético de Rafaela 11, Peñarol, Independiente de Ataliva y Deportivo Aldao suman 10 puntos, entre las principales posiciones.