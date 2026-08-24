LRF: Una tarde de domingo con escasos puntos para los equipos sunchalenses

Este domingo por la tarde se disputó la 5° fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En el estadio de la Avenida, Unión de Sunchales y Deportivo Aldao finalizaron 1 a 1. Ulises Bonafede, a los 15' convirtió el gol visitante mientras que Facundo Bertero, a los 51', concretó el gol local.

Libertad de Sunchales también tuvo la oportunidad de alcanzar la punta pero perdió 2-1 en su visita a Argentino de Vila. Juan Flores a los 7'y Matías Manelli, a los 29', de tiro penal, convirtieron los goles vilenses. Jair Triverio, a los 59', descontó para los sunchalenses.

Todos los resultados de la 5ª Fecha

9 de Julio 3 vs. Argentino Quilmes 1

Deportivo Josefina 0 vs. Ben Hur 1

Deportivo Tacural 2 vs. Atlético de Rafaela 0

Sportivo Norte 0 vs. Peñarol 0

Argentino de Vila 2 vs. Libertad de Sunchales 1

Atlético María Juana 2 vs. Ferrocarril del Estado 1

Brown de San Vicente 3 vs. Sportivo Roca 1

Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 0 vs. Independiente de Ataliva 3

Unión de Sunchales 1 vs. Deportivo Aldao 1