LRF: Unión goleó a Ben Hur y se adueña de la punta transitoriamente

Unión de Sunchales se impuso este jueves por 3 a 0 a Ben Hur en el comienzo de la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Los goles del campeón del Apertura fueron convertidos por Brian Nellen, a los 39 minutos del primer tiempo, y a los 27' del complemento -de penal- y por Marcos Fraimovich, a los 33' de la segunda parte.

Cabe mencionar que el Lobo utilizó varios juveniles ya que el lunes comenzó la pretemporada para el Regional Amateur y buena parte de los jugadores que venían siendo titulares en el primer torneo liguista, serán preservados para el cuerpo técnico para la competencia organizada por el Consejo Federal.

En Reserva ganó también Unión por 2 a 0.

La programación continuará de la siguiente manera:

VIERNES

Ferrocarril del Estado – Argentino Quilmes (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)

Libertad Estación Clucellas – Sportivo Roca (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

DOMINGO

Deportivo Tacural – Brown de San Vicente (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Argentino de Vila – Independiente de Ataliva (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Deportivo Josefina – Atlético de Rafaela (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Sportivo Norte – Libertad de Sunchales (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

9 de Julio – Peñarol (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Atlético María Juana – Deportivo Aldao (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).