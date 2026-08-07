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#LRF: Unión goleó a Ben Hur y se adueña de la punta transitoriamente

El Bicho Verde se impuso este jueves por 3 a 0 a la BH. Dos goles fueron convertidos por Brian Nellen y el restante por Marcos Fraimovich.
Deportes - FútbolHace 20 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel 6-8-26

Unión de Sunchales se impuso este jueves por 3 a 0 a Ben Hur en el comienzo de la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Los goles del campeón del Apertura fueron convertidos por Brian Nellen, a los 39 minutos del primer tiempo, y a los 27' del complemento -de penal- y por Marcos Fraimovich, a los 33' de la segunda parte.

Cabe mencionar que el Lobo utilizó varios juveniles ya que el lunes comenzó la pretemporada para el Regional Amateur y buena parte de los jugadores que venían siendo titulares en el primer torneo liguista, serán preservados para el cuerpo técnico para la competencia organizada por el Consejo Federal.

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En Reserva ganó también Unión por 2 a 0.

La programación continuará de la siguiente manera:

VIERNES

Ferrocarril del Estado – Argentino Quilmes (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)

Libertad Estación Clucellas – Sportivo Roca (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

DOMINGO

Deportivo Tacural – Brown de San Vicente (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Argentino de Vila – Independiente de Ataliva (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Deportivo Josefina – Atlético de Rafaela (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Sportivo Norte – Libertad de Sunchales (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

9 de Julio – Peñarol (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera)

Atlético María Juana – Deportivo Aldao (14 hs Reserva y 15:30 hs Primera).

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