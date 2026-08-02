LRF: Esta tarde, el clásico se juega en el «Plácido Tita»

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol no da tregua y este fin de semana se completará la segunda fecha que arrancó el jueves con el empare en 0 entre Ben Hur y 9 de Julio.

Este domingo, en Sunchales, todas las miradas están puestas en el estadio de calle Dentesano. Porque Libertad y Unión reeditarán un nuevo clásico a partir de las 15:30.

Los dos llegan con viento a favor a este cuarto duelo en la temporada. El Cañonero tuvo un gran debut venciendo por un categórico 4 a 1 a 9 de Julio en el Estadio "Agustín Giuliani". Unión llega aún más envalentonado. Porque es el flamante Campeón del Torneo Apertura y también festejó en el inicio de la competencia con el triunfo por 1 a 0 ante Atlético de Rafaela en el estadio de la Avenida.

Pero los clásicos suelen ser partidos diferentes y los antecedentes suelen ser anecdóticos cuando comience a rodar la pelota.

Así se juega la 2° fecha de Primera A

Jueves 30/07

Sp. Ben Hur 0 vs. 0 9 de Julio

Viernes 31/07

Independiente de Ataliva 1 vs. 1 Deportivo Josefina (Suspendido a los 20' del ST por cuestiones climáticas)

Domingo 02/08 (15:30 hs Primera | 14:00 hs Reserva):