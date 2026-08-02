#LRF: Esta tarde, el clásico se juega en el «Plácido Tita»
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol no da tregua y este fin de semana se completará la segunda fecha que arrancó el jueves con el empare en 0 entre Ben Hur y 9 de Julio.
Este domingo, en Sunchales, todas las miradas están puestas en el estadio de calle Dentesano. Porque Libertad y Unión reeditarán un nuevo clásico a partir de las 15:30.
Los dos llegan con viento a favor a este cuarto duelo en la temporada. El Cañonero tuvo un gran debut venciendo por un categórico 4 a 1 a 9 de Julio en el Estadio "Agustín Giuliani". Unión llega aún más envalentonado. Porque es el flamante Campeón del Torneo Apertura y también festejó en el inicio de la competencia con el triunfo por 1 a 0 ante Atlético de Rafaela en el estadio de la Avenida.
Pero los clásicos suelen ser partidos diferentes y los antecedentes suelen ser anecdóticos cuando comience a rodar la pelota.
Así se juega la 2° fecha de Primera A
Jueves 30/07
Sp. Ben Hur 0 vs. 0 9 de Julio
Viernes 31/07
Independiente de Ataliva 1 vs. 1 Deportivo Josefina (Suspendido a los 20' del ST por cuestiones climáticas)
Domingo 02/08 (15:30 hs Primera | 14:00 hs Reserva):
- Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales
- Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte
- Peñarol vs. Atlético María Juana
- Deportivo Aldao vs. Ferrocarril del Estado
- Sportivo Roca vs. Argentino Quilmes
- Brown de San Vicente vs. Argentino de Vila
- Sportivo Libertad (Estación Clucellas) vs. Deportivo Tacural