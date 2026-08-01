Diez familias beneficiarias de Sunchalote accedieron a la escritura de sus terrenos

La gestión del intendente Pablo Pinotti dio un nuevo paso en beneficio de las familias del loteo Sunchalote. El pasado jueves 30 de julio se llevó a cabo la firma de las primeras 10 escrituras, documentación que brinda seguridad jurídica sobre la propiedad y otorga las condiciones necesarias para avanzar en la construcción de las viviendas.

Es importante destacar que el Municipio gestionó distintos beneficios para que las familias puedan avanzar con mayor facilidad en el proceso de escrituración de sus terrenos. Estos beneficios tienen una vigencia determinada, por lo que es importante aprovecharlos, dando celeridad a las gestiones correspondientes.

Entre las principales condiciones se encuentran la reducción del 50 % en el valor de la gestión de la escritura; el certificado de libre deuda municipal y de la Cooperativa de Agua Potable para la instalación del suministro, sin costo; y la gestión para brindar mayor celeridad a la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de la Provincia.

En esta primera instancia, las familias beneficiarias son las siguientes:

* Ana Martínez y Fabricio Blanco.

* Cecilia González y Roberto Giordano.

* Cintia Sánchez.

* Sabina Ronco.

* Aurelio López Vargas y Rosmeri Soria Rojas.

* Diana Romero y Santiago Rodríguez.

* Yanina de los Santos.

* Silvana Bussi.

* Lorena Villalba y Silvio Visetti.

* Milena Lando y Marcelo Rodríguez.