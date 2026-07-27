El Niño: Protección Civil de Sunchales amplía la articulación con el sector rural

La Municipalidad de Sunchales realizó una nueva reunión de la Junta Local de Protección Civil, dando continuidad al trabajo de planificación, coordinación y prevención frente al escenario climático previsto por el fenómeno de El Niño.

En esta oportunidad, la convocatoria se amplió al sector rural, con la participación de productores agropecuarios, representantes de la Sociedad Rural, propietarios de establecimientos rurales y actores vinculados a la producción, con el objetivo de compartir información actualizada, analizar posibles escenarios y coordinar acciones preventivas.

Del encuentro participaron el intendente Pablo Pinotti; el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Lattanzi; la secretaria de Producción y Empleo, Eugenia Gamero; el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni; junto a integrantes de la Junta Local de Protección Civil y representantes de distintas instituciones.

Durante la reunión, los representantes del sector rural realizaron aportes, plantearon inquietudes y compartieron propuestas vinculadas a la prevención y la respuesta ante posibles eventos climáticos. Desde el Municipio se valoró la participación de todos los presentes y se confirmó que las sugerencias y los pedidos serán considerados en la planificación de las próximas acciones.

Asimismo, se acordó avanzar con nuevas reuniones específicas junto al sector agropecuario para profundizar el análisis de las distintas situaciones planteadas y continuar construyendo, de manera articulada, las estrategias de prevención y respuesta que demanda el escenario previsto por el fenómeno de El Niño.

De esta manera, el Gobierno de Sunchales reafirma su compromiso de trabajar junto a las instituciones y los distintos sectores de la comunidad, fortaleciendo el diálogo, la coordinación y la planificación para reducir riesgos y afrontar de la mejor manera los desafíos que puedan presentarse