Convocatoria al Concurso Literario Provincial “Mario Vecchioli”

El Centro de Estudios de la Lengua de Sunchales en el marco de su 50° aniversario y la Comisión Cultural Municipal invitan a participar de la edición 43 del Concurso Literario Provincial “Mario Vecchioli”, destinado a autores de toda la provincia de Santa Fe y desarrollado en los géneros Cuento y Poesía.

La edición 2026 cuenta, una vez más, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Sunchales.

La presentación de trabajos estará habilitada desde el 3 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2026. Podrán participar autores residentes en la provincia de Santa Fe o nacidos en el territorio provincial que puedan acreditar dicha condición. Los concursantes se dividirán en tres categorías: A, de 12 a 14 años; B, de 15 a 18 años; y C, mayores de 18 años.

Cada autor podrá presentar hasta dos trabajos por cada género, con temática libre. Las obras deberán enviarse por correo electrónico a [email protected], colocando como asunto: Concurso “Mario Vecchioli”.

Los trabajos deberán presentarse en formato digital Word o PDF, en tamaño A4, con tipografía Arial, cuerpo 11 e interlineado de 1,5. En el caso de las obras narrativas, no podrán exceder las dos páginas.

Para participar, deberán adjuntarse dos archivos. El primero deberá contener la obra firmada con seudónimo y su nombre deberá incluir el título, el seudónimo, la categoría y el género en el que participa. El segundo archivo deberá denominarse PLICA e incluir el título de la obra, el seudónimo, la categoría y el género, además de los datos personales del autor: nombre y apellido, categoría, número de documento, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico y fotocopia del documento de identidad.

La recepción de los trabajos quedará cerrada el 30 de septiembre de 2026. Se enviará una respuesta automática para confirmar la recepción y no se responderán consultas telefónicas ni por WhatsApp.

En cumplimiento de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no se aceptarán trabajos que contengan imágenes de ninguna naturaleza.

El jurado estará integrado por escritores sunchalenses y miembros del Centro de Estudios de la Lengua.

Se otorgará un Primer Premio por cada categoría y género, además de las menciones que el jurado considere oportuno adjudicar. Los premios establecidos son los siguientes:

• Categoría A, de 12 a 14 años: $50.000 para cada género, más diploma.

• Categoría B, de 15 a 18 años: $100.000 para cada género, más diploma.

• Categoría C, mayores de 18 años: $200.000 para cada género, más diploma.

La nómina de ganadores será difundida a través de los medios periodísticos locales y regionales, además de las redes sociales. El acto de entrega de premios se llevará a cabo en fecha y lugar a confirmar.

La Comisión Organizadora resolverá toda otra cuestión que no esté contemplada en las presentes bases.