La provincia de Santa Fe entra en vigilancia meteorológica: Alertan por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de más de 70 km/h

La provincia de Santa Fe ingresó en Vigilancia Meteorológica Activa ante el aumento de la inestabilidad previsto para las próximas horas. El organismo CMMC-SAT advirtió que el viernes será la jornada más complicada, con probabilidad de tormentas fuertes o incluso severas en distintos sectores del territorio provincial, acompañadas por abundante lluvia, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Según el informe emitido este miércoles por la tarde, la provincia se encuentra actualmente bajo un ambiente muy húmedo y las condiciones comenzarán a desmejorar durante el jueves. El avance de un frente frío favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas desde el mediodía del viernes , con la mayor probabilidad de fenómenos intensos en el sur y centro de Santa Fe .

Las áreas de inestabilidad avanzarán de sur a norte , por lo que primero afectarán al extremo sur provincial y luego se desplazarán hacia el centro y el norte. En este último sector, las tormentas podrían extenderse hasta la madrugada o la mañana del sábado.

Debido a estas condiciones, recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y a los avisos meteorológicos que puedan emitirse en las próximas horas.

Cómo seguirá el tiempo después del frente frío

Tras el paso del sistema de tormentas, se espera una mejora gradual de las condiciones durante el domingo y el comienzo de la próxima semana. El ingreso de un frente frío también provocará una rotación del viento al sector sur, lo que traerá un descenso de las temperaturas.

Durante el sábado persistirán los vientos del sur, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, mientras que el ambiente será más fresco en comparación con los días previos. Los especialistas recomiendan seguir la información oficial y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes, especialmente en las zonas del centro y sur de la provincia, donde se espera el mayor impacto del fenómeno.