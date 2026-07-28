Causa Spaggiari: Hoy realizan el remate de bienes muebles que se destinará al resarcimiento de los acreedores

Este martes 28 de julio se concretará uno de los pasos más importantes dentro del proceso de quiebra del Grupo Spaggiari. A partir de las 10:00, en Ayacucho 56 de Rafaela, se realizará la subasta pública de más de 80 lotes de bienes muebles pertenecientes a la firma, con el objetivo de transformarlos en dinero que luego será destinado al proceso de liquidación de la empresa y al resarcimiento de los acreedores.

Si bien en un primer momento trascendió que el remate incluiría inmuebles, finalmente sólo se subastarán bienes muebles y un vehículo, todos sin base y adjudicados al mejor postor. Quienes resulten compradores deberán abonar el 100% del valor ofertado en efectivo, además de los impuestos y honorarios correspondientes.

Qué se remata

El listado confeccionado por la sindicatura incluye más de 80 lotes y sublotes con una amplia variedad de bienes que formaban parte del funcionamiento diario de la empresa.

Entre los elementos de mayor valor se destaca una Volkswagen Saveiro 1.6 modelo 2018, además de notebooks, computadoras de escritorio, impresoras, televisores de distintas marcas, equipos de aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistemas de alarma, muebles de oficina, escritorios, archiveros y una máquina contadora de billetes con detector de billetes falsos.

Pero el inventario también incluye objetos mucho más curiosos. Saldrán a remate una biblioteca con alrededor de 180 libros de derecho inmobiliario y contratos comerciales, un dispenser con 15 bidones de agua, termos, mates, bombillas y yerberas, adornos navideños, cortinas roller, matafuegos y hasta una caja de llaveros con el logo de la empresa, uno de los lotes más llamativos del listado oficial.

El destino de los fondos

Más allá de la diversidad de bienes que serán ofrecidos, la expectativa está puesta en el dinero que logre recaudar la subasta.

Tal como resolvió el juez a cargo de la quiebra, una vez descontados los gastos operativos del remate, la totalidad de los fondos deberá ser depositada en la cuenta judicial del expediente. El criterio adoptado busca priorizar el resarcimiento de los acreedores perjudicados por la caída del grupo empresario.

Concluido el remate, será la Sindicatura, en su carácter de administradora legal de la quiebra, la encargada de avanzar en la elaboración de las planillas de distribución de los fondos que puedan recuperarse mediante la venta de estos activos.

FUENTE: Rafaela Noticias