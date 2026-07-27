Con la aprobación de los gremios estatales y de la salud – en rigor, sólo Amra- como sustento, el Poder Ejecutivo se encamina a establecer por decreto los aumentos propuestos en el ámbito paritario como parte de la propuesta salarial oficial para transitar el segundo semestre del año.
Pese al rechazo, el gobierno de Santa Fe trasladaría por decreto el aumento al sector docente
Como se sabe, formalizada la oferta y sometida a las bases de los diferentes sindicatos, los gremios ATE y UPCN correspondientes a la administración central la aceptaron, al igual que el gremio que representa a los médicos. Sin embargo, rechazó Siprus (profesionales universitarios de la salud) y los dos sindicatos del ámbito docente.
Fuentes oficiales consultadas por El Litoral adelantaron que ante el resultado dispar, la provincia procederá del mismo modo que lo hizo en situaciones anteriores y con escenarios idénticos. Ello implica, como se dijo, establecer por decreto los aumentos, incluso, para aquellos sectores que no lo han convalidado, y tomando como argumento la aprobación de los sectores que sí avalaron la oferta. Se explica, además, que se hace prevalecer como criterio la situación que termine resultando más favorable para el trabajador.
Según pudo saber este diario, en el transcurso de la semana se firmarían los decretos respectivos que, por otra parte, permitirían trasladar las mejoras al sector de las fuerzas de seguridad y Servicio Penitenciario.
Propuesta y respuesta
La oferta del gobierno, en términos generales, consistió en establecer "mínimos garantizados" que al final del semestre representarán 180 mil pesos en concepto de aumento. Además, un valor porcentual que se instrumentará de manera gradual. Linealmente, ese guarismo totalizará 10,1% a diciembre. Pero si se contempla el impacto de los "mínimos garantizados", el aumento asciende a un 15%.
En el caso de los estatales, la oferta fue aceptada por casi el 70% de los trabajadores afiliados a UPCN que participaron de la consulta; en ATE, la votación fue más ajustada.
Por el lado de los docentes, en SADOP Santa Fe, más del 80% de los afiliados consideraron insuficiente la propuesta. En el caso de Amsafé, más del 99% de los maestros que se expidieron lo hicieron para desestimar la propuesta. Desde el gremio, se fundamentó la decisión por considerarla "escasa", al tiempo que cuestionaron la dinámica de las negociaciones que implican una construcción "unilateral" de la oferta.
En el caso de la docencia pública, se anunció un plan de lucha que se traducirá en medidas básicamente de protesta con movilizaciones en toda la provincia, y la adhesión al paro nacional convocado por la Ctera para el próximo 3 de agosto.
Costo
Según confirmó El Litoral, el costo de la política salarial que termina de ofrecer el gobierno para concluir el año y transitar el segundo semestre implicará una erogación cercana a los 190 mil millones de pesos. En tanto que la que se termine ejecutando en términos anuales a lo largo de todo el 2026 representará un desembolso de "800 mil millones de pesos". Ése será el monto que se "heredará" para 2027.
FUENTE: El Litoral de Santa Fe