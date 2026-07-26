Los 10 puntos más importantes del discurso de Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo

Javier Milei en La Rural. Foto: Agencia NA (Damián Dopacio)

Javier Milei también defendió las desregulaciones implementadas desde el inicio de su mandato y volvió a cuestionar las políticas agropecuarias de los gobiernos anteriores.

Estos fueron los principales anuncios y definiciones que dejó el mandatario:

1. Ratificó que eliminará las retenciones

Milei aseguró que las retenciones "son una aberración que nunca debió haber existido" y afirmó que su eliminación sigue siendo una prioridad para el Gobierno. Sin embargo, aclaró que el proceso será gradual para preservar el equilibrio fiscal.

2. Energía y minería financiarán la baja de impuestos

El Presidente explicó que el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería permitirá reemplazar los ingresos que hoy generan las retenciones y avanzar hacia su eliminación definitiva.

3. Prometió un "campo radicalmente distinto"

Milei sostuvo que el sector agropecuario dejará atrás años de restricciones y afirmó que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", gracias a las medidas de desregulación impulsadas por su gestión.

4. Cuestionó la política agropecuaria de gobiernos anteriores

El mandatario volvió a cargar contra las administraciones pasadas al asegurar que el campo fue "castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos" y convertido en "el pagador de última instancia" del Estado.

Foto: Agencia NA (Damián Dopacio)

5. Confirmó el cronograma de reducción de retenciones

Repasó las bajas ya aplicadas y recordó que la soja continuará reduciendo su alícuota hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. También destacó las rebajas para maíz, trigo, cebada y derivados de la soja.

6. Anunció una ley para proteger la propiedad privada

Milei defendió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aseguró que permitirá atraer inversiones por unos 15.000 millones de dólares para distintas actividades productivas.

7. Destacó más de mil desregulaciones para el agro

El Presidente enumeró las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la eliminación del cepo, del Impuesto PAIS, la flexibilización del Senasa, la autorización para importar maquinaria usada y la eliminación de diversas restricciones para exportar.

8. Resaltó la apertura de nuevos mercados

Según indicó, Argentina logró abrir más de 500 mercados internacionales durante su administración y avanzó en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur, Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

9. Prometió más conectividad y financiamiento

También destacó la llegada de Starlink a zonas rurales, el acceso a nuevas herramientas de financiamiento para productores y la entrega de kits de conectividad para escuelas rurales.

10. Aseguró que el campo "producirá récord tras récord"

Sobre el cierre de su discurso, Milei proyectó que Argentina podrá duplicar su producción de granos hasta alcanzar las 300 millones de toneladas y sostuvo que el país recuperará su protagonismo mundial si mantiene las políticas de libertad económica.

Con estas definiciones, el Presidente buscó llevar tranquilidad al sector agropecuario, que había reclamado minutos antes la eliminación definitiva de las retenciones, aunque evitó realizar anuncios concretos sobre nuevas rebajas durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo.

Agencia NA