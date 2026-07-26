“Late el Sur”: La canción que le pondrá voz a los Juegos Suramericanos

Antes de que se encienda el pebetero, antes del desfile de las delegaciones y antes de que el primer atleta salga a competir, habrá una canción. Una canción que buscará ponerle música a años de preparación, al esfuerzo de miles de deportistas y a la emoción de un acontecimiento que reunirá, entre el 12 y el 26 de septiembre, a más de 4.000 atletas de 15 países.

Se trata de “Late el Sur”, la canción oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Interpretada por la santafesina Soledad Pastorutti, quien además es autora junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, la propuesta busca expresar el espíritu de los Juegos: el esfuerzo cotidiano, los sueños que impulsan a cada atleta, el orgullo de representar a un país y el encuentro entre miles de personas unidas por una misma pasión.

Una canción nacida para representar a los Juegos

Soledad Pastorutti recordó cómo nació “Late el Sur” y explicó que el proyecto comenzó casi por casualidad: “Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra”.

La artista destacó el aporte de las compositoras que la acompañaron en el proceso creativo. Sobre Marcela Morelo resaltó su capacidad para conectar con el público a través de canciones que combinan melodías populares con letras profundas. De Claudia Brant, compositora argentina radicada en Los Ángeles y autora de éxitos de artistas internacionales, entre ellos Luis Fonsi, valoró su experiencia y la seguridad que le transmite al momento de crear.

La producción musical estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, uno de los productores más reconocidos de la música latinoamericana, con una extensa trayectoria junto a artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali, entre otros. “Cuando llegó el momento de grabarla, Rodo, que también estaba muy contento con el resultado, me propuso ser el productor. Grabamos con él y quedamos muy felices porque eso que habíamos trabajado unas semanas antes ya tenía forma y sonaba exactamente como lo habíamos imaginado”, recordó la cantante.

El latido de todo un continente

El nombre “Late el Sur” tampoco fue elegido al azar. Para sus autoras representa mucho más que el lugar donde se desarrollarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es una metáfora que une al sur del continente con el corazón de miles de deportistas que llegarán a Santa Fe para competir con pasión, compromiso y orgullo por representar a sus países.

Santa Fe, la tierra que te vuelve invencible

Para La Sole, como la conocen los santafesinos, interpretar la canción oficial también tiene un profundo significado personal: “Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar. ‘Esta tierra te vuelve invencible’, dice la letra en un momento. Ese verso, que alienta a los deportistas desde una identidad profundamente santafesina, me hace sentir muy identificada”.

La artista aseguró además que “Late el Sur” combina un ritmo festivo con un mensaje de aliento y superación: “Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda. Habla de lo que somos los santafesinos y también los argentinos: espontáneos, positivos y alegres. Siento que encaja perfecto con el motivo para el que la compusimos y me llena de orgullo que aquello que empezó casi como un juego hoy sea una realidad para nosotras”.

La música de un legado

“Late el Sur” formará parte de la identidad de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y acompañará la cuenta regresiva, las ceremonias y cada jornada de competencia. Su estribillo fue concebido para ser compartido por atletas, voluntarios y público, convirtiéndose en una misma voz para las delegaciones que llegarán desde toda Sudamérica.

Desde su presentación oficial, la canción iniciará un recorrido que terminará de completarse cuando suene en los escenarios deportivos de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Allí dejará de pertenecer solamente a quienes la escribieron e interpretaron para convertirse en la banda sonora de miles de historias de esfuerzo, encuentro y superación que darán vida a los XIII Juegos Suramericanos.