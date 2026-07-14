Confirman que la extensión del TelePASE en Santa Fe no reemplazará a otros métodos de pago del peaje

La incorporación del TelePASE a nuevas rutas de Santa Fe no implicará la eliminación de los métodos de pago que ya utilizan los conductores. Así lo confirmó el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien aseguró que el sistema de cobro automático convivirá con las modalidades de pago que actualmente define cada corredor vial. Durante un diálogo con el programa Ahora Vengo, el funcionario explicó que el Gobierno provincial avanza con la implementación del TelePASE en corredores viales administrados por comunas y municipios, luego de la experiencia en la autopista Rosario-Santa Fe.

El TelePASE se extenderá a más rutas de Santa Fe Seghezzo recordó que la autopista Rosario-Santa Fe fue el primer corredor donde la Provincia impulsó el uso masivo del sistema de cobro automático: "Cuando agarramos la autopista Rosario-Santa Fe teníamos solamente un 30% de la gente que usaba TelePASE. Empezamos a impulsarlo y hoy ya tenemos más del 70% de todo lo que pasa por ahí con TelePASE", afirmó.

Según explicó, el sistema ahora comenzó a extenderse a otras rutas provinciales concesionadas mediante corredores viales: "Lo estamos extendiendo a otras rutas que están concesionadas a través de corredores viales, que son conjuntos de comunas y municipios que las operan. Entonces tenemos la ruta provincial 18 y la 14 en el sur y la 70 en la zona central", detalló.