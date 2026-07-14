LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

Confirman que la extensión del TelePASE en Santa Fe no reemplazará a otros métodos de pago del peaje

Mientras avanza la incorporación del sistema de cobro automático en más corredores viales de la provincia, desde Vialidad Provincial aclararon que los usuarios podrán seguir abonando el peaje con las modalidades que actualmente ofrece cada concesión.
ProvinciaHace 1 hora Aire de Santa Fe

Telepase 2

La incorporación del TelePASE a nuevas rutas de Santa Fe no implicará la eliminación de los métodos de pago que ya utilizan los conductores. Así lo confirmó el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien aseguró que el sistema de cobro automático convivirá con las modalidades de pago que actualmente define cada corredor vial.

Durante un diálogo con el programa Ahora Vengo, el funcionario explicó que el Gobierno provincial avanza con la implementación del TelePASE en corredores viales administrados por comunas y municipios, luego de la experiencia en la autopista Rosario-Santa Fe.

El TelePASE se extenderá a más rutas de Santa Fe

Seghezzo recordó que la autopista Rosario-Santa Fe fue el primer corredor donde la Provincia impulsó el uso masivo del sistema de cobro automático: "Cuando agarramos la autopista Rosario-Santa Fe teníamos solamente un 30% de la gente que usaba TelePASE. Empezamos a impulsarlo y hoy ya tenemos más del 70% de todo lo que pasa por ahí con TelePASE", afirmó.

Según explicó, el sistema ahora comenzó a extenderse a otras rutas provinciales concesionadas mediante corredores viales: "Lo estamos extendiendo a otras rutas que están concesionadas a través de corredores viales, que son conjuntos de comunas y municipios que las operan. Entonces tenemos la ruta provincial 18 y la 14 en el sur y la 70 en la zona central", detalló.

La incorporación del TelePASE en estos corredores se suma a la autopista Rosario-Santa Fe, donde el sistema ya funciona desde hace varios años.

Los métodos de pago actuales seguirán disponibles

Consultado sobre si la implementación del TelePASE reemplazará a los sistemas de pago existentes, Seghezzo fue categórico: "No, conviven. Sí, sí conviven", respondió.

De esta manera, quienes utilicen el dispositivo podrán abonar automáticamente al atravesar las cabinas habilitadas, mientras que el resto de los usuarios podrá seguir pagando con las modalidades que ofrece cada corredor vial, ya que esos mecanismos continúan siendo definidos por las administraciones de cada concesión.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Oscar Peverengo "Pocho"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 11 de julio en la localidad de Colonia Tacurales, a la edad de 68 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:30 y las 22:00, prosiguiendo el domingo 12, desde la 6:00 y hasta las 10:15, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Zona urbana s/n, Tacurales. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Sancor-Sunchales

Puja por la venta de SanCor: Las objeciones en la justicia dejó al descubierto las estrategias de quienes compiten por la láctea

Jorge Tribouley
EconomíaHace 1 día
La Justicia suspendió la venta de los activos de la empresa y reabrió la disputa entre Adecoagro, Gustavo Scaglione y otros interesados. ¿Debe subastarse la totalidad de la infraestructura industrial o desguazada en siete lotes como había dispuesto el Juez? ¿La planta central de Sunchales es propiedad de un fondo de inversión con sede en los Países Bajos?
Boletín de noticias