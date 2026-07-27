Cómo estará el tiempo en Sunchales: Inestable y descenso de temperatura desde el miércoles

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. Este lunes, se observa que debido al aporte de aire cálido a la región, las masas de aire adoptan un configuración tal que permiten que la jornada se desarrolle con nubosidad variable asociable a sistemas de lluvias de diversas intensidades.

Esta situación genera que durante este lunes se presente la posibilidad de algunos chaparrones aislados con tendencia a mejorar levemente durante la jornada de mañana, junto con el ingreso de una nueva masa de aire relativamente frío, la que debería comportarse a priori como una sudestada. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes cambios, no obstante ello, a partir del día miércoles si se podría esperar una suave tendencia en descenso de los registros térmicos.