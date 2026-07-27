LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

Cómo estará el tiempo en Sunchales: Inestable y descenso de temperatura desde el miércoles

Hay posibilidad de algunos chaparrones aislados hasta el miércoles inclusive. A partir de ese día, se espera una suave tendencia en descenso de los registros térmicos.
GeneralHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley
tormenta

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. Este lunes, se observa que debido al aporte de aire cálido a la región, las masas de aire adoptan un configuración tal que permiten que la jornada se desarrolle con nubosidad variable asociable a sistemas de lluvias de diversas intensidades.

Esta situación genera que durante este lunes se presente la posibilidad de algunos chaparrones aislados con tendencia a mejorar levemente durante la jornada de mañana, junto con el ingreso de una nueva masa de aire relativamente frío, la que debería comportarse a priori como una sudestada. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes cambios, no obstante ello, a partir del día miércoles si se podría esperar una suave tendencia en descenso de los registros térmicos.

Clima 27-7-26

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas interurbanas o rurales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 15º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste hacia la tarde o tarde/noche e incrementando levemente su sintesidad.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a estables con baja posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas en suave descenso: mínima 8º y máxima 16º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste.

Por último, jueves con nubosidad variable y tendencia a despejarse. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Pablo Andres Herrera "Paito"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales22 de julio de 2026
Falleció el miércoles 22 de julio en la localidad de Sunchales, a la edad de 45 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:00 y las 10:00 del jueves 23, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Perú 358. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias