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El tiempo en Sunchales: Viernes caluroso y posibles tormentas aisladas para el fin de semana

El fin de semana marcará un cambio de escenario: aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas, y las temperaturas podrían descender de manera significativa.
GeneralHace 14 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Tormenta Santa Rosa

La provincia de Santa Fe transita una jornada con condiciones inestables producto del ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste, acompañado por ráfagas de viento que seguirán presentes durante este viernes. Según el pronóstico, el fin de semana marcará un cambio de escenario: aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas, las temperaturas descenderán de manera significativa y las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas del lunes. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 17 de julio en la ciudad de Sunchales una temperatura máxima de 28ºC, una mínima de 18ºC, fuertes ráfagas de viento y una baja probabilidad de tormentas aisladas. El fin de semana también tiene probabilidades de precipitaciones y un importante descenso de los registros.

El tiempo el fin de semana

Clima 17-7-26

El sábado hay chances de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con una baja en la temperatura: 23ºC de máxima y 16ºC de mínima

El domingo seguiría los registros en descenso, que estarían entre 20ºC y 15ºC, nuevamente con algunas posibilidades de lluvias aisladas.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 19ºC y una mínima de 15ºC.

Para el martes pronostican 20ºC de máxima, 15ºC de mínima y cielo parcialmente nublado.

El miércoles tienen previsiones de mejoras: cielo parcialmente nublado, una máxima de 20ºC y una mínima de 10ºC.

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