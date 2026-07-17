El tiempo en Sunchales: Viernes caluroso y posibles tormentas aisladas para el fin de semana

La provincia de Santa Fe transita una jornada con condiciones inestables producto del ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste, acompañado por ráfagas de viento que seguirán presentes durante este viernes. Según el pronóstico, el fin de semana marcará un cambio de escenario: aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas, las temperaturas descenderán de manera significativa y las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas del lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 17 de julio en la ciudad de Sunchales una temperatura máxima de 28ºC, una mínima de 18ºC, fuertes ráfagas de viento y una baja probabilidad de tormentas aisladas. El fin de semana también tiene probabilidades de precipitaciones y un importante descenso de los registros.