Sunchales inicia una semana con frío: Cuáles serán las jornadas con temperaturas más bajas

El ingreso de aire frío comenzó a modificar las condiciones del tiempo en Sunchales y la región . La rotación del viento al sudoeste favoreció un marcado descenso de las temperaturas que se extenderá durante los próximos días y tendrá dos etapas.

La imagen satelital muestra poca nubosidad sobre toda la provincia, una situación que favorece el enfriamiento durante las noches y las primeras horas de la mañana. En este contexto, las máximas ya comenzaron a bajar este domingo y, desde el lunes, también descenderán las temperaturas mínimas.

Sin embargo, el enfriamiento tendrá una breve pausa el martes, cuando el viento rote temporalmente al noreste. Ese cambio permitirá estabilizar los registros térmicos por unas horas antes de un nuevo ingreso de aire frío.

El miércoles el viento volverá a rotar hacia el sector sur, impulsando una nueva masa de aire frío sobre la región. A partir de ese momento comenzará la segunda etapa del descenso de temperaturas.

Las mínimas se ubicarán entre 1° y 4°, mientras que las máximas oscilarán entre 11° y 14°, al menos hasta el próximo domingo. Además, durante todas las jornadas podrían registrarse heladas, bancos de niebla y una baja sensación térmica en las primeras horas del día.

La buena noticia es que no se esperan lluvias al menos hasta el viernes. El cielo se mantendrá estable y el frío será el gran protagonista, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.