Golpe en Susana: Robaron en la casa del Presidente Comunal mientras participaba de los festejos patronales

Mientras el presidente comunal, Jorge Perino, participaba del acto oficial por el aniversario de Susana en la plaza del pueblo, los delincuentes ingresaron a su vivienda.

Un importante robo ocurrido este martes por la mañana alteró la tranquilidad de Susana, justamente mientras la localidad desarrollaba las actividades por sus fiestas patronales.

El hecho tuvo como víctima al presidente comunal, Jorge Perino. Mientras el mandatario participaba de los actos previstos por la celebración, desconocidos aprovecharon que su vivienda se encontraba sin moradores y lograron ingresar al inmueble.

Forzaron un acceso y revolvieron la vivienda

Según la información conocida hasta el momento, los autores habrían violentado uno de los accesos, presuntamente utilizando una herramienta tipo cortafierros.

Una vez dentro recorrieron diferentes ambientes, revolvieron pertenencias y provocaron importantes daños antes de abandonar el lugar.

El robo fue descubierto posteriormente y dio lugar a un importante despliegue investigativo.

Una suma de dinero bajo investigación

Uno de los puntos que concentra la atención es el monto que habría sido sustraído.

Hasta el momento no se difundió oficialmente un inventario completo de los elementos faltantes. Sin embargo, versiones extraoficiales indican que los delincuentes se habrían llevado una importante cantidad de dinero en moneda extranjera.

La cifra que comenzó a circular rondaría los 100.000 dólares, aunque ese dato deberá ser corroborado dentro de la investigación y por ahora debe tomarse con cautela.

La PDI trabaja sobre cámaras y rastros

Tras conocerse el hecho intervino personal de la Policía de Investigaciones, que realizó diferentes tareas dentro de la propiedad.

Entre las medidas se llevaron adelante pericias para intentar obtener rastros que puedan conducir hacia los responsables y comenzó el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la localidad.

Los investigadores intentan ahora reconstruir cómo llegaron los autores hasta la vivienda, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y qué recorrido utilizaron para escapar.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas y la causa continúa bajo investigación.