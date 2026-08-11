LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Banco Nación lanzó créditos de hasta $20 millones para comprar autos 0 km en 48 cuotas: De cuánto es la TNA

La entidad financiera y Volkswagen Argentina lanzaron un programa de financiación para la compra de autos 0 km, con préstamos personales de hasta $20 millones, plazos de hasta 48 meses y tasas preferenciales.
EconomíaHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

concesionaria VW

La propuesta se instrumenta a través de la línea “+Autos con BNA” y está disponible para la adquisición de modelos Volkswagen comercializados en concesionarios oficiales adheridos al programa.

Se trata de préstamos personales sin prenda destinados a vehículos cuyo valor puede alcanzar hasta los $60 millones, mientras que el monto máximo a financiar es de $20 millones.

Los créditos podrán devolverse en plazos que van desde los 24 hasta los 48 meses y utilizan el sistema de amortización francés. Las tasas varían según el período elegido y si el solicitante acredita o no sus haberes en el Banco Nación.

  • Para los clientes que cobran su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual (TNA) será del 27% para los préstamos a 24 meses y del 30% para las operaciones con plazos de entre 30 y 48 meses.
  • En el caso de quienes no acreditan haberes en el Banco Nación, la TNA asciende al 37% para las financiaciones a 24 meses y al 40% para aquellas que se extiendan entre 30 y 48 meses.

Cómo sacar el crédito de autos 0km de Volkswagen y el Banco Nación 

La operatoria se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen que participan de la iniciativa. Allí, los interesados podrán consultar qué modelos se encuentran disponibles y presentar la documentación necesaria para solicitar el préstamo.

El otorgamiento del crédito estará sujeto a la evaluación crediticia de cada solicitante y a la aprobación del Banco Nación de acuerdo con la normativa vigente.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a vehículos nuevos mediante una alternativa de financiación que combina montos de hasta $20 millones con plazos de hasta cuatro años y condiciones diferenciadas según el perfil de cada cliente.

Los interesados deberán acercarse a un concesionario Volkswagen adherido para conocer las unidades alcanzadas, las condiciones correspondientes a su situación particular y avanzar con la solicitud del crédito.

Agencia NA

Te puede interesar
Gabriel Richiger:“Sin inflación que licue ineficiencias, hay que bajar costos para ser competitivos”

Gabriel Richiger: “Sin inflación que licue ineficiencias, hay que bajar costos para ser competitivos”

Jorge Tribouley
Economía03 de agosto de 2026
El CEO de Richiger Maquinarias analizó el panorama económico tras su participación en las 3 muestras agropecuarias más importantes del país. La empresa agrometalúrgica sunchalense especializada en tecnología para silobolsas y conservación de forrajes, trabaja con la utilización plena de la capacidad instalada. Alrededor del 35% de la producción se destina a mercados internacionales.
Firma convenio LG - UTN

Más gasistas se capacitan para trabajar en entornos digitales

Litoral Gas
Economía30 de julio de 2026
Litoralgas y la UTN lanzan la segunda edición del curso de AutoCAD. Más de 60 profesionales participaron de la primera edición, que acompañó la digitalización total de las presentaciones de proyectos, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de espera para los clientes.
Lo más visto
Lazo

Rodolfo Pineda

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl domingo
Falleció el domingo 9 de agosto en la localidad de Sunchales, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 14:30 y las 20:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: F. Dentesano 1057. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
ANSES Sunchales

Operativo de atención de ANSES en Sunchales

ANSES
GeneralHace 1 día
Desde este lunes y hasta el viernes 14, entre las 8:00 y las 14:00, recibe consultas y realiza trámites mediante un operativo de atención, en el punto de contacto ubicado en Juan B. Justo 373. 
Boletín de noticias