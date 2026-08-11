Banco Nación lanzó créditos de hasta $20 millones para comprar autos 0 km en 48 cuotas: De cuánto es la TNA
La propuesta se instrumenta a través de la línea “+Autos con BNA” y está disponible para la adquisición de modelos Volkswagen comercializados en concesionarios oficiales adheridos al programa.
Se trata de préstamos personales sin prenda destinados a vehículos cuyo valor puede alcanzar hasta los $60 millones, mientras que el monto máximo a financiar es de $20 millones.
Los créditos podrán devolverse en plazos que van desde los 24 hasta los 48 meses y utilizan el sistema de amortización francés. Las tasas varían según el período elegido y si el solicitante acredita o no sus haberes en el Banco Nación.
- Para los clientes que cobran su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual (TNA) será del 27% para los préstamos a 24 meses y del 30% para las operaciones con plazos de entre 30 y 48 meses.
- En el caso de quienes no acreditan haberes en el Banco Nación, la TNA asciende al 37% para las financiaciones a 24 meses y al 40% para aquellas que se extiendan entre 30 y 48 meses.
Cómo sacar el crédito de autos 0km de Volkswagen y el Banco Nación
La operatoria se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen que participan de la iniciativa. Allí, los interesados podrán consultar qué modelos se encuentran disponibles y presentar la documentación necesaria para solicitar el préstamo.
El otorgamiento del crédito estará sujeto a la evaluación crediticia de cada solicitante y a la aprobación del Banco Nación de acuerdo con la normativa vigente.
La iniciativa apunta a facilitar el acceso a vehículos nuevos mediante una alternativa de financiación que combina montos de hasta $20 millones con plazos de hasta cuatro años y condiciones diferenciadas según el perfil de cada cliente.
Los interesados deberán acercarse a un concesionario Volkswagen adherido para conocer las unidades alcanzadas, las condiciones correspondientes a su situación particular y avanzar con la solicitud del crédito.
Agencia NA
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