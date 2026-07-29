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Banco Santa Fe lanza su primer Fondo Común de Inversión sustentable que combina rentabilidad con impacto positivo

La incorporación del nuevo fondo común Delta Sustentable ASG a su plataforma de inversiones, posibilitará que empresas como individuos accedan por primera vez a una propuesta 100% en pesos que combina rentabilidad con impacto positivo. 
EconomíaHace 4 horas Banco Santa Fe

Fondo comun NBSF

A través de este lanzamiento el banco suma su primer fondo sustentable, una herramienta de renta fija que financia proyectos certificados bajo criterios ASG: Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Es decir, inversiones en energías renovables y cuidado del agua para reducir emisiones de CO2 (dióxido de carbono), iniciativas que promueven buenas condiciones laborales, diversidad e impacto en comunidades, y empresas con gestión transparente y directorios diversos.

“Para nosotros, el lanzamiento de este fondo sustentable es un paso clave en nuestra estrategia de productos con propósito. Con Delta Sustentable ASG, nuestros clientes pueden canalizar sus ahorros hacia proyectos que tienen estándares de sostenibilidad verificados y gestión profesional, sin resignar la competitividad financiera”, destacaron desde Banco Santa Fe.

Ventajas del Fondo Delta Sustentable ASG

Gestionado por Delta Asset Management S.A., el fondo se posiciona por su enfoque riguroso y transparente:

  • Impacto medible: Invierte en obligaciones negociables verdes, valores negociables sociales y fideicomisos financieros de emisores certificados ASG. Los fondos se destinan a proyectos como energías renovables, eficiencia hídrica y vivienda social.
  • Calidad crediticia: Posee calificación Af(arg) otorgada por FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings. Esta nota avala la solidez de los activos que componen la cartera.
  • Liquidez inmediata: Operatividad 24 hs con rescate T+1. Permite a empresas manejar su capital de trabajo y a personas disponer del dinero en 1 día hábil.
  • Acceso simple: Suscripción desde $1.000 a través de la banca online de Banco Santa Fe (Home Banking u Office Banking), sin monto mínimo para empresas.

Para más información sobre Delta Sustentable ASG y el resto de la oferta de inversiones del banco, ingresar en https://www.bancosantafe.com.ar/personas/inversiones/fondos-comunes-de-inversion

Banco Santa Fe continúa fortaleciendo su propuesta de inversiones, acercando alternativas innovadoras que permiten generar valor económico y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo sostenible, promoviendo un crecimiento responsable, inclusivo y con impacto positivo en la sociedad y el ambiente.

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