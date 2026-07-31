Banco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Banco Santa Fe participará con un stand propio junto a Banco Entre Ríos, donde un equipo de Oficiales de Negocios brindará atención personalizada y asesoramiento especializado sobre las distintas alternativas de financiamiento disponibles, con el objetivo de continuar consolidándose como un aliado estratégico del agro y acompañar las decisiones de inversión de sus clientes.

Durante el encuentro, Banco Santa Fe presentará una completa oferta crediticia en pesos y dólares, con plazos que van entre los 12 y 61 meses y condiciones altamente competitivas. Las líneas de financiación estarán destinadas a capital de trabajo, adquisición de maquinaria agrícola nacional e importada, inversión productiva, proyectos de riego y leasing sustentable, ofreciendo respuestas ágiles para impulsar el desarrollo de cada empresa agropecuaria.

Además, la entidad presentará su propuesta integral de soluciones para el sector que incluye una nueva plataforma de vinculación digital para empresas, una amplia gama de Fondos Comunes de Inversión disponibles de manera 100% online a través de Office Banking, seguros corporativos adaptados a las necesidades productivas y la Tarjeta Agro, una solución financiera pensada para potenciar la gestión y el desarrollo de la actividad agroindustrial.

"La presencia en Aapresid representa una nueva oportunidad para estar cerca de los productores, escuchar sus necesidades y acercar herramientas financieras que les permitan seguir invirtiendo y creciendo. Nuestro compromiso es acompañar al campo con soluciones concretas y un asesoramiento cercano y especializado", destacaron desde Banco Santa Fe.

El Congreso Aapresid es uno de los encuentros de referencia internacional para el sector agropecuario. En su edición 2026 reunirá a más de 12.000 asistentes, 150 empresas expositoras y 450 referentes nacionales e internacionales, quienes compartirán conocimientos e intercambiarán experiencias a través de más de 160 charlas técnicas centradas en la innovación, la tecnología y la sustentabilidad.

Organizado por Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), entidad pionera en agricultura sustentable, el Congreso se ha consolidado durante más de tres décadas como un espacio clave para promover sistemas productivos cada vez más eficientes, innovadores y sustentables.

Con su participación en este importante evento, Banco Santa Fe continúa fortaleciendo su vínculo con el sector agropecuario, acercando herramientas financieras que impulsan la inversión, la producción y el desarrollo de la economía regional.