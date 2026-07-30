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El Gobierno expulsará o impedirá el ingreso al país de extranjeros que inciten el odio contra la Argentina

El Gobierno publicó un DNU en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que "incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia  contra el pueblo argentino" o directamente "ultrajen los símbolos patrios".
PaísHace 15 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Javier Milei 4
La medida, que lleva la firma del mandatario Javier Milei, es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país.

A la medianoche se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva la firma del mandatario Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", indicó el DNU en su comienzo.

Y remarcó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad  contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Los ataques a los que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.

Agencia NA

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