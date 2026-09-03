Los ministerios de Capital Humano, Salud y Seguridad del gobierno nacional realizaron la primera Mesa Interministerial de Salud Mental con el objetivo de revisar los avances en el seguimiento, la construcción de datos estadísticos y la prevención del suicidio en todo el país. Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, las autoridades evaluaron el alcance de las políticas preventivas actuales y acordaron un cronograma de trabajo conjunto. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano presentó la Estrategia Federal en Adolescencia, una iniciativa desarrollada junto a la cartera sanitaria para la detección temprana y el acompañamiento de problemáticas emocionales en el ámbito educativo. La implementación inicial del programa se llevará a cabo en las provincias de Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

El gobierno nacional anunció un plan escolar y universitario de salud mental para prevenir suicidios

En paralelo, se dio a conocer un documento con recomendaciones para el abordaje de la conducta suicida en las instituciones universitarias, el cual se expondrá formalmente este mes en el congreso de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

Durante la jornada también se repasaron los compromisos asumidos en el convenio firmado entre Salud y Seguridad para mejorar el registro de muertes por causas violentas y fortalecer la capacitación profesional. Sobre la vigilancia epidemiológica, la cartera de Salud destacó que en tres de los primeros seis meses del año la totalidad de las jurisdicciones reportaron los intentos de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), alcanzando la cifra récord de 246 establecimientos notificadores habilitados.