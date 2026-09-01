Trágico accidente en RN 34: Un muerto en un choque frontal cerca de La Manuelita

Gentileza: Móvil Quique

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente en un sector donde existe una doble traza en construcción, pero que todavía no se encuentra habilitada al tránsito. Por ese motivo, los vehículos circulaban por la traza tradicional de la Ruta 34.

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Como consecuencia del fuerte impacto, la persona que viajaba en la camioneta perdió la vida. Fue identificado posteriormente como Alexis Orlando Maciel, un joven oriundo de Lehmann, quien circulaba a bordo de una Peugeot Partner furgón, perteneciente a la empresa Mercado Libre

En tanto, el otro vehículo involucrado fue un camión Ford Cargo 1723 4x2, que era conducido por Claudio Esteban Agusto D. Como consecuencia del impacto, sufrió fracturas expuestas y debió ser trasladado a un nosocomio de la localidad de Sunchales para recibir atención médica.

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La carga que transportaba era maíz y producto del choque quedó esparcido en la cinta asfáltica lo que obligó a las fuerzas de seguridad a realizar un operativo y cortar parcialmente el tránsito.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, además del concesionario vial, mientras se realizaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica del accidente.