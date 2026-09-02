Promociones para cargar nafta: Qué bancos y billeteras ofrecen descuentos de hasta el 30% y cómo obtenerlos

Los automovilistas cuentan durante septiembre con distintas promociones para ahorrar al cargar combustible en algunas de las principales estaciones de servicio de la Argentina. Bancos, billeteras virtuales y programas de fidelización ofrecen descuentos y reintegros de hasta el 30%, aunque con diferentes topes y días de vigencia.

Los beneficios relevados alcanzan a estaciones de YPF, Shell, Gulf y Wico y, en muchos casos, requieren pagar con una tarjeta determinada, utilizar MODO u otra billetera o tener una cuenta sueldo o paquete especial en el banco.

Entre las promociones más importantes aparecen reintegros del 30%, descuentos del 25% y distintas alternativas del 20%. Los topes mensuales o semanales pueden superar los $10.000, por lo que elegir el día y medio de pago puede representar un ahorro considerable.

Los beneficios vigentes para cargar combustible en septiembre

YPF

Banco Galicia: 10% de descuento, con tope de $10.000 por cuenta por mes. Promoción especial el 10 de septiembre.

Galicia Éminent: 15%, con tope de $15.000 por cuenta por mes, para clientes con cartera Éminent. El beneficio indicado corresponde al 10 de septiembre.

Galicia Extra Cuenta Sueldo: 10%, con tope de $5.000 por cuenta por mes, también el 10 de septiembre.

Banco Ciudad: 10% de reintegro los domingos, con tope de $10.000 por cuenta por mes.

Banco Nación: 20% los viernes, con tope de $10.000 mensuales.

Banco Macro: 20% los miércoles, con tope de $15.000 por cuenta por mes.

Banco Macro Selecta: 30% los miércoles, con tope de $20.000 por cuenta por mes.

Banco Comafi: 20% de reintegro, con topes de $6.000 semanales en distintas modalidades de pago, y una alternativa con tope de $10.000 semanal.

ICBC Cuenta Sueldo: 15% los lunes, con tope de $15.000 por cuenta por mes.

Banco Hipotecario - Búho One: 15% los lunes, con tope de $8.000 por cuenta por mes.

Banco Credicoop: 15% los viernes, con tope de $4.500 por cuenta por semana.

Credicoop Cuenta Sueldo: 20% los viernes, con tope de $6.000 semanales.

Brubank: 10% los lunes, con tope de $2.000 por cuenta por semana.

Brubank PlanPlus: 10% los lunes, con tope de $4.000 semanales.

Brubank Ultra: 10% los lunes, con tope de $6.000 semanales.

App YPF: 3% sin tope mediante Carga Inteligente entre las 0 y las 6, todos los días.

Santander Sorpresa: 10% de descuento, con tope de $5.000 por cuenta por mes.

Santander Sorpresa en Tiendas Full: 25%, con tope de $10.000 por cuenta por mes y vigencia todos los días. Este beneficio corresponde a compras en las tiendas y no a la carga de combustible.

Shell

Banco Nación: 25% los viernes, con tope de $13.000 por cuenta por mes.

Banco Ciudad: 10% los domingos, con tope de $10.000 mensuales.

Banco Comafi: 20%, con topes de $6.000 semanales en distintas modalidades y de hasta $10.000 semanales según el medio de pago.

Banco Galicia: 10%, con tope de $10.000 mensuales, en la promoción del 10 de septiembre.

Galicia Éminent: 15%, con tope de $15.000 mensuales.

Galicia Extra Cuenta Sueldo: 10%, con tope de $5.000 mensuales.

Bancor: 10%, con tope de $10.000 por cuenta por mes y alcance solo en Córdoba.

Supervielle: 10%, con tope de $10.000 mensuales pagando con QR.

Club 365: 5% en nafta Súper, con tope semanal de $2.000.

Club 365: 10% en Shell V-Power, con tope semanal de $5.000.

Club 365: 20% en lubricantes, con tope de $6.000 por cuenta por mes.

Jumbo+: 15% en lubricantes, con tope mensual de $5.000.

Jumbo+: 10% en Shell V-Power, con tope de $5.000 por compra por semana.

Ripio: 10% de reintegro, con tope de $5.000 por cuenta por mes.

Gulf

Banco Nación: 20% los viernes, con tope de $10.000 por cuenta por mes.

Naranja X: 10% los sábados y domingos, con tope de $3.000 por cuenta por transacción pagando con tarjeta de crédito.

Mercado Pago: 10% los lunes y jueves, con tope de $7.000 mensuales y una compra mínima de $40.000.

Wico

MODO: 15% en GO LS, GO Plus y Nafta Súper, los jueves.

MODO: 15% más un 10% adicional en Nafta Plus, también los jueves.

Banco Credicoop: 15% los miércoles, con tope de $5.000 por cuenta por mes.

Personal Pay: 5% todos los días, con tope de $15.000 mensuales.

Wico GO Plus: 20% sin tope de reintegro, los lunes.

Wico Nafta Plus: 25% los lunes, jueves y domingos.

Wico Nafta Súper: 15% los lunes, jueves y domingos.

Wico Lubricantes: 30% los lunes, jueves y domingos.

Las promociones de septiembre muestran importantes diferencias según la estación, el banco y el tipo de cliente. El descuento máximo relevado llega al 30%, aunque no necesariamente es la alternativa que permite obtener el mayor ahorro efectivo, ya que entran en juego los topes de reintegro.

Por ese motivo, antes de cargar combustible conviene revisar qué día aplica cada promoción, cuál es el tope disponible y qué medio de pago exige. Algunas ofertas requieren MODO, aplicaciones específicas de las estaciones, tarjetas determinadas o pertenecer a segmentos como Cuenta Sueldo, Éminent, Selecta o Ultra.

También es importante distinguir los descuentos directamente aplicables a nafta o gasoil de aquellos destinados a lubricantes o consumos en las tiendas de las estaciones de servicio. Las condiciones y vigencias pueden modificarse durante el mes.

Agencia NA