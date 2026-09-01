Reconocieron a seis jóvenes empresarios de Sunchales que participaron del Premio Joven Empresario FE.CE.CO.

El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales llevó adelante este lunes 31 de agosto un acto de reconocimiento a seis jóvenes empresarios de la ciudad que participaron de la edición 2026 del Premio Joven Empresario FE.CE.CO.

La actividad se desarrolló en la sede de la institución, ubicada en 25 de Mayo 473, y tuvo como propósito destacar proyectos y emprendimientos locales, además de poner en valor el compromiso de jóvenes que desarrollan sus actividades empresariales en Sunchales y la región.

Durante el encuentro fueron reconocidos Matías Daga, Rodrigo Haag, Federico Costi, Gimena Gómez, Brian Bertoncello y Luisina Stucky, quienes participaron en diferentes categorías del certamen.

Seis historias y distintos desafíos

Matías Daga, representante de Cavalleros Seguros, recibió el reconocimiento en la categoría Relevo Generacional y Empresa Familiar. Explicó que llegó a la dirección de la empresa a partir de la confianza depositada por quienes anteriormente estaban al frente de la firma, entre ellas su actual esposa y su suegra. Entre los principales desafíos planteó continuar con la expansión de la empresa, que actualmente tiene presencia en distintas ciudades del país, y avanzar también hacia otros mercados internacionales.

Por su parte, Rodrigo Haag, representante de Alibe Distribuidora, fue distinguido en Desarrollo Empresarial. La firma se dedica a la distribución de alimentos y bebidas y tiene como objetivo continuar ampliando sus zonas de cobertura. Haag señaló que uno de los próximos desafíos es avanzar hacia el norte del país, un proceso que implica nuevas inversiones y la incorporación de personal para acompañar el crecimiento de la empresa.

En la categoría Innovación Tecnológica y Sustentabilidad fue reconocido Federico Costi, representante de Sucoplas, empresa familiar dedicada a la actividad industrial. Además, obtuvo la primera mención en el Premio Joven Empresario Santafesino 2026. Costi destacó como principales objetivos el crecimiento de la fábrica, el incremento de la producción en la zona y la incorporación de nuevos procesos de innovación.

Apostar al desarrollo desde Sunchales

En Desarrollo Local y Regional fueron reconocidos Gimena Gómez y Brian Bertoncello, dos emprendedores que desarrollan propuestas diferentes pero que comparten el objetivo de crecer desde Sunchales y ampliar su alcance.

Gómez representa a Abrazo de Oso, un jardín para la primera infancia. La docente señaló que la intención es llegar a más familias y continuar creciendo para brindar propuestas de pedagogía y formación actualizadas, además de un acompañamiento especializado para niños, niñas y sus familias.

Bertoncello, en tanto, representa a Merwyn Entretenimiento, empresa dedicada al entretenimiento y la producción de espectáculos. Como desafío, planteó llevar propuestas de calidad a localidades donde los niños no siempre tienen acceso a este tipo de experiencias, tradicionalmente concentradas en las grandes ciudades. En ese sentido, destacó la intención de continuar expandiendo la empresa y llevar espectáculos producidos desde Sunchales hacia distintos puntos del país.

Finalmente, Luisina Stucky recibió un Reconocimiento Institucional en representación de Equidad Sunchales, institución vinculada al desarrollo de procesos terapéuticos asistidos con animales. Stucky recordó los comienzos de la institución y destacó el trabajo realizado durante estos años para brindar a familias con hijos con discapacidad una alternativa diferente para transitar procesos terapéuticos, con la naturaleza y los caballos como parte de las propuestas de ecoterapia.

En su mensaje puso especial énfasis en valores como el vínculo, la confianza y la paciencia, que consideró fundamentales tanto en el trabajo con los animales como en la tarea institucional. También remarcó el desafío de sostener y dar continuidad al proyecto, en un contexto complejo para las instituciones, y valoró especialmente el aporte del equipo de trabajo, que se renueva y suma nuevas miradas y experiencias.

Un reconocimiento al empresariado joven

El acto organizado por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción permitió visibilizar distintas experiencias empresariales y emprendedoras surgidas en Sunchales, con perfiles vinculados a los servicios, la industria, la distribución, la educación, el entretenimiento y el acompañamiento terapéutico.

Más allá de las particularidades de cada proyecto, los testimonios coincidieron en la necesidad de seguir creciendo, innovando, generando oportunidades y ampliando la presencia de empresas y emprendimientos nacidos en Sunchales.