Caputo anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario con fondos de la Anses

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció nuevas licitaciones para los bancos con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario en la Argentina. El mecanismo consiste en licitar dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a plazo fijo entre bancos, para generar fondos prestables que permitan ampliar el sector.

Los anuncios se realizaron este miércoles a las 10 de la mañana durante la conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El ministro estuvo acompañado por el director general del FGS, Juan Cruz Micele; y vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Romero Krause. En la primera fila lo escucharon el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del BCRA, Martín Vauthier; y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núnez.

La iniciativa presentada consiste en un programa de licitación de plazos fijos con el objetivo de reactivar el crédito hipotecario en Argentina. El esquema consiste en la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread, destinados a generar fondos que amplíen la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios a personas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Fondeo para bancos

El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito

En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

“El BCRE va a elaborar un régimen informativo y va a supervisar con cada una de las entidades financieras que participan en las licitaciones de que efectivamente otorguen créditos hipotecarios con las condiciones que establece el FGS en su programa por los montos que recibieron de plazo fijo. Con este régimen informativo va a ser relativamente simple de supervisar y nosotros les pasaremos periódicamente la decisión al FGS para que tome la decisión que corresponda”, afirmó Baltasar Romero Krause.

Pedido del FMI

La necesidad de reactivar la construcción fue uno de los puntos que marcó la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su visita al país. Y también era un pedido del sector al Gobierno a quienes se le acercó diferentes propuestas que contemplaban el FGS, pero para compra de hipotecas directo.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%. Foto: Qolono Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%. Foto: Qolono

“El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto. Para darles una idea, en Chile representa aproximadamente el 27%. En países más desarrollados como Estados Unidos, llegó a representar el 75%. Entonces, hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande”, sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.

Lo que es consecuencia, en la visión de Caputo, de las dificultades históricas para el desarrollo del crédito hipotecario en el país. “Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos. Entonces, nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales”, sostuvo.

Según Caputo, cuando el presidente Javier Milei llegó al Gobierno en diciembre de 2023 había aproximadamente $7.500 millones en créditos hipotecarios en pesos y hoy estamos $16.800 millones, lo que ajustado en términos de UVA da un crecimiento de 57 por ciento.

Ahora, a través de los $2 billones del FGS, Caputo busca llevar a cabo licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre un año y cinco años y que esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios. El programa busca, así, atacar el principal obstáculo que enfrentan los bancos: el descalce de plazos entre la duración de sus depósitos y la de los créditos hipotecarios, facilitando el fondeo de largo plazo y promoviendo un mercado inmobiliario más dinámico.